Reprueba PRI excluir a León de El Zapotillo; es 'una decisión política y no técnica’

León, Guanajuato.- Para el PRI estatal es reprobable negar a León acceso al agua de la presa de El Zapotillo, porque desde 1995, en decretos presidenciales y acuerdos para el aprovechamiento del caudal del Río Verde, siempre se contempló asignar un volumen a la ciudad más poblada del estado. Consideraron que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se debe a una postura política y no técnica.

En un comunicado de prensa, expresó: “Imposible no pensar, una vez más, en que esta es una decisión política y no técnica, que refleja su animadversión (de AMLO) hacia Guanajuato y los leoneses en este caso en particular. El gobierno federal debe a los guanajuatenses, y a los leoneses en particular, una explicación de por qué ya no se consideró un trasvase de El Zapotillo a León y, en su caso, de por qué se descarta por completo la construcción de un acueducto, como se tenía previsto”.

Este partido afirmó que la decisión de dejar fuera a León, en perjuicio de 1.7 millones de habitantes, implica no tomar en cuenta decretos y acuerdos sobre distribución de aguas superficiales de la cuenca del Río Verde, en los cuales siempre se consideró a León, aun antes de que se hablara de elevar la cortina del embalse. E hizo una reseña de los mismos:

El 7 de abril de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Decreto para reservar un volumen de agua de la cuenca del Río Verde : 384.7 millones de metros cúbicos (Mm3) para Jalisco y 119.8 Mm3 para Guanajuato.

Entre septiembre del 2005 y octubre del 2007, el gobierno federal y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato firmaron un Acuerdo de Coordinación tripartita.

Fue en este último en el que se consideró llevar la altura de la cortina de la presa de El Zapotillo de 80 a 105 metros para aumentar su capacidad de almacenamiento y poder abastecer a la zona conurbada de Guadalajara, lo que implicaba inundar a los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Finalmente, en la última semana de junio del 2019, los mandatarios en funciones de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, firmaron un “Acuerdo de Entendimiento para el aprovechamiento de las aguas del Río Verde” para garantizar el abasto del vital líquido a Guadalajara y su zona conurbada, a Los Altos de Jalisco y a León, con apego a lo establecido en los decretos presidenciales de 1995 y 1997 en el sentido de dotar de un determinado porcentaje a cada uno de los estados.

