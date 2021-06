Anuncia AMLO reunión para resolver lo de la presa El Zapotillo, pero no dice con quién

CDMX - El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que tendrá una reunión pronto sobre la construcción de la Presa y el acueducto de El Zapotillo, pero no dijo con quién, ni cuándo.

Tampoco dijo cuál sería el tema específico a tratar en dicha reunión, ni dio una definición sobre esa obra, sólo expresó vaguedades.

Agoniza proyecto de El Zapotillo; señalan que no hay apoyo federal

Agregó que a todos los interesados en el asunto les informaba en esa conferencia que van a revisar la situación a ver si pueden llegar a un acuerdo mediante el diálogo, porque desde su punto de vista se cometieron muchos errores.

El reportero Eduardo Esquivel Ancona, de SDP Noticias, le preguntó si ante todas las dificultades que enfrenta, como la quiebra de Abengoa, la empresa española que lo está construyendo, la oposición de los habitantes de tres pueblos que tendrían que ser inundados y el enorme costo económico del traslado de 140 kilómetros del agua de Jalisco a León, habría alguna forma de cancelar este proyecto?, pero López Obrador no respondió.

Agua para Guanajuato: Ven inviable acuerdo por presa El Zapotillo

Sólo expresó su deseo de que no se inunden los pueblos que están en la zona y que como parte del proyecto tendrán que ser inundados para que esa obra se realice.

En su conferencia mañanera de hoy, Andrés Manuel López Obrador incluso confesó implícitamente su desconocimiento sobre el tema, pues le pidió al reportero, quien le había preguntado sobre el asunto: “Y te pido que sí nos envíes toda la información que tengas para que, si no son los 120 metros, porque además ya no se puede, porque hay una resolución de la Corte de que tienen que ser 80 metros.

De hecho, el reportero sabía más sobre la historia de este proyecto inconcluso, y así lo expresó al hacer un recuento de los antecedentes, antes de plantear su pregunta. Se refirió a ella a propósito de que se estaba hablando de infraestructura, de proyectos malos, del acueducto El Zapotillo.

Recordó que este proyecto se inició en el 2011, que nunca tuvo ni pies ni cabeza, y un buen negocio para la empresa española que ganó la licitación y que tenía los derechos, que es Abengoa.

Este proyecto, es para llevar agua hasta León, pero el periodista comentó que este municipio no lo requiere.

“León, por lo que me dice el ingeniero Márquez, no necesita -y me mandó las pruebas- no necesita esa agua”, afirmó el periodista de SDP Noticias.