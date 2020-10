Presenta diputada trabajos individuales de los dos últimos años

Irapuato.- En los dos años como diputada local, Lorena Alfaro García ha presentado 6 iniciativas de ley, de las cuales tres han sido aprobadas y tres se encuentran en análisis, además de haber apoyado a la ciudadanía con 14 programas sociales.

En las actividades previas al segundo informe de resultados de los diputados del Grupo Parlamentario del PAN Guanajuato, Lorena Alfaro García, diputada local por el distrito Xl, informó sobre los trabajos que ha realizado durante los dos años de trabajo, entre los que destacan las tres iniciativas aprobadas , las cuales fueron: ‘No prescripcion de delitos como: homicidio, feminicidio, y abuso sexual de menores’, ‘ley de busqueda de personas desaparecidas’ y ‘paridad de género en el comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción’.

Lo que me motivó para presentar la iniciativa de no prescripción de delitos fueron principalmente las niñas y los niños que sufren de estos delitos, que por alguna razón han sido violentados o abusados sexualmente y cuando estas personas están listas para denunciarlos resulta que el delito ya prescribió y entonces no se castiga el delito”