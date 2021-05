Presentan denuncia ante Transparencia contra directora de Salud Mental

León, Guanajuato.- Responsables de centros de rehabilitación del estado de Guanajuato presentaron una denuncia contra Rosa Elba Villalobos Ugalde, directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Alegan presuntos desvíos de recursos, así como abuso de autoridad.

Nicolás Pérez Ponce, líder de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), informó que la denuncia se presentó ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Sin embargo, analizan llevar el asunto a la Fiscalía Anticorrupción por el presunto desvío de recursos.

Pérez Ponce afirmó que se tiene evidencia de que la titular de la Dirección de Salud Mental ha hecho mal uso de los recursos mediante la “inflación” de facturas por eventos que se realizan para combatir las adicciones.

Afirmó que dueños de anexos han logrado gestionar recursos federales, sin embargo la funcionaria estatal los habría utilizado para otros fines.

“Queremos que Transparencia investigue, los encargados de un centro de rehabilitación en Uriangato bajaron recursos hace tres años por 300 mil pesos de un programa federal y ahora nunca llegaron, por lo contrario, la señora le quitó la certificación y se quedaron con el financiamiento”.

Destacó que la red de anexos que representa atiende a más de siete mil jóvenes, cifra mucho mayor a las mil atenciones mensuales que dan los Centros de Reintegración de la Secretaría de Salud.

“La funcionaria tiene 14 años en el cargo y ahora se toma atribuciones que no le corresponden, no cuenta con el perfil, a esta servidora pública no le interesa su puesto sino solo los recursos que puede tener en su cargo”, acusó Pérez Ponce.