Presunto asaltante de Vips, corta cartucho y le roba reloj a hombre en Cerro Gordo

León.- La tarde de este sábado, a punta de pistola despojaron de su reloj a un hombre que acababa de salir de una tienda departamental en Cerro Gordo, junto al Costco.

La denuncia la hizo la víctima a través de redes sociales a través de una grabación.

En el audio se escucha: “Amigos, vecinos de León, Guanajuato. El día de hoy tuve la mala fortuna de que me asaltaran”.

En la grabación, el afectado narra cómo al salir del supermercado, mientras metía su compra a la cajuela, un hombre se le acerca y decide alejarse a la entrada del comercio al enfrentarlo visualmente.

Cuando la víctima terminó de meter todo a la cajuela, el sospechoso ya estaba detrás de él cortando cartucho y exigiéndole el reloj.

“Me dijo que si no le daba el reloj me iba a matar”.

Al entregarle el reloj, el delincuente le pregunta si viene armado y lo revisa.

“Me dice que me suba al coche. Me subo. Todo el tiempo corriendo él, volteando hacia atrás para ver si yo no salía del coche haciéndole algo”.