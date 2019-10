Presunto asesino de Gabo fue identificado en las redes sociales

Celaya.- A través de las redes sociales y de la plataforma change.org, ciudadanos ya habían identificado al presunto asesino de Gabo.

En la plataforma change.org en la que se pide justicia para el estudiante Gabriel Luna, el nombre y el alias del supuesto asesino ya estaba identificado.

Mientras que a través de mensajes en las redes también se había identificado el rostro y el domicilio de "La Mosca", mismo que este miércoles fue cateado por las autoridades, aunque no se reportó alguna detención.

Una persona que asegura fue testigo del homicidio de Gabo acusó que "La Mosca" es el responsable, pues es vecina de la colonia Valle Hermoso, donde vive y lo conoce.

He llamado varias veces a la policía y jamá llega, no lo denuncio jurídicamente ya que a los 3 ó 4 meses salen estas ratas, como sé quien es, no quiero ponerme en riesgo", señaló.