Guanajuato, Guanajuato.- El 9 de julio a más tardar, la Universidad de Guanajuato (UG) definirá la modalidad para el regreso a clases en cada programa educativo en el próximo semestre. Aunque adelantó que se tienen contempladas clases híbridas y se privilegiará actividades presenciales en talleres prácticos.

El rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, detalló que para agosto se tiene contemplado el regreso del mínimo de alumnos a clases presenciales y periódicamente se irá evaluando la posibilidad del regreso de más alumnos en septiembre y octubre.

“Depende de cada programa educativo, yo no puedo decir cómo va a quedar cada uno, son varios, priorizando los cursos prácticos, por ejemplo, y de acuerdo a cada programa educativo empezar en agosto”, subrayó.

Los cursos que se desarrollen de manera presencial contarán con la garantía de también poder tomarlos de forma virtual, de tal forma que si el próximo semestre un estudiante decide continuar con las clases virtuales, podrá hacerlo.

“Es un semestre de transición, en septiembre se hace una evaluación, si las condiciones lo propician se pueden ampliar más clases; en octubre otros procesos de evaluación y se podrían ampliar más clases, y así nos la vamos a llevar todo el semestre", recalcó.

No podemos anticipar; las condiciones parecen ser más favorables ahora, pero ya vimos que esta cosa no tiene palabra de honor, entonces más vale no confiarnos.