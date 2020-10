Prevé científico ‘parálisis’ en investigación

Irapuato.- La desaparición de los fideicomisos para la ciencia va a dejar a muchas instituciones en incapacidad de realizar trabajos, lo que va a generar una parálisis en la investigación científica del país, señaló Alejandro Herrera Estrella, director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio).

Mencionó que la ciencia y la cultura han sido víctimas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se ha atacado a estos rubros desde la entrada al poder del Presidente.

El riesgo es altísimo, siempre hemos tenido una precaria inversión en ciencia y tecnología, desde que yo tengo recuerdo se invierte menos del 0.4% del PIB en ciencia y desarrollo”, dijo.

Señaló que con la desaparición de los fideicomisos se destruyen los avances que se han tenido en el rubro en los últimos 40 o 50 años, lo que generará una paralización importante en la investigación del país y con la cual se buscaba el no depender de las investigaciones de otros países.

En el caso de Cinvestav se verán retrasados proyectos donde se incluyen 62 sobre el Covid-19 y en el que están involucrados 151 investigadores y unos 500 posdocs, alumnos, técnicos y auxiliares. Además de la participación que tienen con otros centros en el desarrollo de una vacuna.

Otros son proyectos de levaduras que tienen que ver con envejecimiento, el desarrollo de semillas que ayuda en la agricultura y algunos otros que involucran investigaciones con venenos que pueden ser útiles en la industria farmacéutica y medicina.

Todo este tipo de proyectos se detendrán y pues lo peor de todo es que no tenemos manera de reactivar estos proyectos, por qué el dinero salía directamente del fideicomiso del Cinvestav”, refirió.

En este momento, hay 125 proyectos SEP-Cinvestav, que benefician a investigadores y sus grupos, los que permiten a los alumnos realizar sus tesis de investigación.

Entre los fideicomisos que desaparecerían está el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Cinvestav.

Carecen centros de información

Francisco Paul Gámez Vázquez, investigador del INIFAP en el campo Experimental Bajío y delegado del Sindicato de Investigadores a nivel nacional, comentó que esta “desaparición” de los fideicomisos es un proceso difícil, y no les han explicado el nuevo modelo.

El INIFAP es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias.

Por años administraron los recursos a través de fideicomisos, ya sean mixtos o estatales, para desarrollar proyectos de investigación con impacto en la agricultura a nivel nacional e internacional.

Sin embargo ahora el nuevo modelo no nos lo han explicado, mencionan que lo van a mejorar y estará disponible el recurso pero no dicen cómo, o a dónde estará destinado el mismo, qué nombre llevará, siempre nos manejamos por escenarios”, comentó.

Señaló que en su momento los fideicomisos fueron una buena idea, pero que ahora “hay de todo” ya que puede haber desvíos, discrecionalidad en el uso de los recursos, aunque también cosas buenas.

“Yo creo que deben mejorar y respetar el recurso para el que fueron enviados, la ventaja de los fideicomisos que podían pasar los recursos fiscales de un año a otro, mejorando la operación de los proyectos, transitar adecuadamente, no hacer compras de pánico” puntualizó.

Por lo que se debe mejorar el proceso, sea el nombre que tenga para mejorar la realidad y operación del trabajo.

Con los recortes federales, comentó que para este 2021 hubo una diferencia de 69.5 millones de pesos para el INIFAP, teniendo 1300 millones de pesos para todo, desde la nomina que es el groso más fuerte, cerca del 80% para los 900 investigadores y administrativos que la conforman, y todo lo demás.

El salario lo tenemos seguro, y nosotros concursabamos a través de convocatorias con el Conacyt, los fondos mixtos,empresas particulares, con gente que necesitaba desarrollar una tecnología para mejorar sus procesos, como la industria cervecera; teníamos un convenio con ellos, aportaban recursos que se iban al fideicomiso y de ahí se administraba para el programa de cebada, con la extinción de los fideicomisos, desde abril no tenemos recursos, porque pararon todos los fideicomisos, nadie puede mover ni un quinto, aún con la venia del secretario de agricultura, hacienda dijo que hay un documento en donde el señor presidente dice que se extinguen los fideicomisos” externó.

Resaltando que con esta lista que se publicó de 109 que van a extinción, y que por el momento no se encuentra el INIFAP, esperando no desaparezca.

“Pero desde abril no hemos podido operar, se han suspendido proyectos, todo lo invertido hay está detenido, se está perdiendo, algunos investigadores hemos invertido de nuestra bolsa para no perder material genético valioso y no desaprovechar un año de investigación ni material genético valioso, ya sea animal, vegetal o insectos, hay trabajos de 35 a 45 años de investigación, mismos que no se pueden perder” finalizó.

egutierrez@am.com.mx / mortiz@am.com.mx