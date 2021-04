Prevén candidatos atender a los animales

León, Gto.- Crear el Instituto del Bienestar Animal, duplicar el número de esterilizaciones, una unidad de rescate y atención, y que los animales silvestres también puedan ser atendidos en el Centro de Control y Bienestar Animal.

Estas son algunas de las acciones que candidatos a la Alcaldía de León se comprometen a realizar en favor de los animales durante su posible gestión en caso de resultar electos el próximo 6 de junio.

Para conocer su plan de trabajo para solucionar el maltrato y sobrepoblación animal, Fundación Animare invitó a los 10 aspirantes a gobernar León a participar en la dinámica “Los 5 minutos de los animales en León, Gto”.

Al llamado respondieron seis de los 10 candidatos, quienes en un video de máximo cinco minutos plantearon cinco acciones concretas a favor de los animales. Éstos se publicaron en la página de Facebook de Fundación Animare León.

Sergio Contreras, candidato del Partido Verde, propuso la creación del Instituto del Bienestar Animal que ofrezca de manera permanente campañas de esterilización y más espacios públicos donde los leoneses puedan convivir con sus mascotas.

Y la creación de una unidad especializada para erradicar y buscar poner a disposición de la Fiscalía del Estado a quienes maltraten a los animales y generar una cultura de cuidado con los animales a través de jornadas en escuelas y colonias.

Alejandra Gutiérrez Campos, aspirante del PAN y rescatista animal desde hace varios años, se comprometió a duplicar las esterilizaciones que actualmente se hacen y también hacer otras alianzas para poder lograr que se den más servicios.

Además de generar la primera unidad para la promoción de las adopciones y poner en marcha una unidad de rescate y de atención animal, pues señaló que se necesita un área especializada en el tema.

El candidato de Morena, Ricardo Sheffield Padilla, dijo que buscará volver a implementar los programas de adopta una mascota y de vacunación universal para perros y gatos en todo el municipio, aunque no precisó si éstos serían sin costo.

Así como el servicio de esterilización gratuita, el rescate de perros y gatos y la recepción y atención de denuncias en el 911 por crueldad hacia los animales.

Juan Pablo López Marún, candidato del PRI, planteó eliminar el Centro de Control y Bienestar Animal y transformarlo por un centro de rehabilitación animal donde se pueda brindar atención médica básica y quirúrgica no sólo a perros y gatos sino también a animales silvestres.

También crear un centro especializado en el control de denuncias de maltrato y abandono animal y reformar la Ley de Protección Animal para endurecer las penas para quienes abandonen y maltraten.

Marcos Vaquero Rull, candidato de Nueva Alianza, prometió campañas de adopción, reforzamiento de las sanciones y vincular los servicios veterinarios para acercarlos a la población a bajo costo.

Finalmente, implementar un programa de esterilización obligatoria en la ciudad y multar a quienes no esterilicen a sus mascotas y un programa trianual de rescate masivo de animales domésticos y de adopción conjunto con las organizaciones de la sociedad civil fueron las propuestas de Juan Pablo Delgado Miranda, abanderado de Movimiento Ciudadano.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.