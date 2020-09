Prevén casi 7 mil muertes por Covid en Guanajuato

Según Universidad de Washington, Guanajuato sería la quinta entidad con más decesos en México en lo que resta del año.

León sigue siendo la ciudad guanajuatense donde más fallecimientos se han registrado.

Guanajuato.- El estado de Guanajuato podría terminar el presente año con aproximadamente seis mil 771 muertes provocadas por la pandemia de coronavirus.

Lo anterior según las nuevas proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington, que se extienden hasta el 1 de enero del 2021.

En su último reporte el IHME indica que Guanajuato sería la quinta entidad con más decesos en México. Únicamente es superada por el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco.

El panorama para Guanajuato es tan poco alentador que según la Universidad de Washington, la entidad gobernada por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo podría registrar más decesos que casi todos los países de Centroamérica.

Por ejemplo, El Salvador que supera los seis millones de habitantes (cifra similar a Guanajuato) tendría para el primer día del siguiente año cuatro mil 068 decesos. Incluso Guatemala que tiene más de 17 millones de ciudadanos tendría cerca de 200 muertes por Covid-19 menos que nuestra entidad.

El IHME ha recalcado la importancia de mantener las medidas de prevención como el distanciamiento social, el uso del cubrebocas y la sana distancia.

Y estima que, si estos mandatos se siguen flexibilizando o ignorando, Guanajuato podría llegar a las 8 mil 247 defunciones y en el caso más extremo hasta las 11 mil 791 para el 1 de enero del 2021.

La institución de salud norteamericana estima que, entre septiembre y noviembre, entre las personas que se someten a una prueba y las que no, alrededor de 10 mil guanajuatenses se estarían contagiando diariamente.

El IHME dio a conocer que ningún estado del país, incluyendo Guanajuato, llega a alcanzar un promedio de 50 pruebas por cada millón de habitantes, lo que hace que solo se detecten cerca del 2% de los casos torales.

La Universidad de Washington urge a las autoridades de Guanajuato a no flexibilizar las medidas sanitarias y no permitir la reapertura de más actividades no esenciales.

Incluso recomienda que haya un nuevo confinamiento en noviembre y que perdure por al menos seis semanas para poder controlar la actual emergencia sanitaria.

Actualmente el Semáforo Estatal de Reactivación Económica de Guanajuato permanece en color naranja, con lo que las autoridades han permitido la reanudación de gimnasios, misas, cines, teatros y hasta eventos sociales de no más de 100 personas.

Fallecen otros 20 en la entidad

La pandemia de Coronavirus cobró la vida de 20 personas más en el estado de Guanajuato y se sumaron casi 300 nuevos casos confirmados de la enfermedad, según reportó en su informe diario la Secretaría de Salud de la entidad.

El último reporte del Gobierno estatal indica que el estado de Guanajuato llegó a las dos mil 333 defunciones acumuladas.

Poco más del 58% de los decesos se concentran en tres de los 46 municipios de la entidad. León es el primer lugar con 915 decesos, le sigue Irapuato con 231 y Celaya con 218.

Guanajuato también llegó a 35 mil 888 casos confirmados de coronavirus, de los cuales dos mil 632 son activos; es decir, que presentaron síntomas o dieron positivo a la prueba de Covid-19 en los últimos 15 días.

Respecto a la incidencia de casos, León también es el municipio que acumula más contagios, llegando a 12 mil 873 en la última jornada; después se ubica Irapuato con cuatro mil 052 y Celaya con dos mil 812.

De las defunciones reportadas en las últimas 24 horas casi la mitad (9) corresponden a ciudadanos de Guanajuato capital (3), León (3) e Irapuato (3).

El resto corresponden a Celaya (2), Apaseo el Grande (2), Acámbaro (1), Dolores Hidalgo (1), Salamanca (1), San Diego de la Unión (1), San Felipe (1), Valle de Santiago (1) y Yuriria (1).

En el último corte la Secretaría de Salud reportó que hay 346 personas hospitalizadas. De los pacientes internados hay 34 que se presentan estables, 255 en calidad de graves y 57 que están en condición crítica y permanecen conectados a un ventilador mecánico.

La estimación para México

Estimación de muertes por estado al 1 de enero del 2021, según el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington:

Estado de México 18,254 Ciudad de México 17,024 Veracruz 9,611 Jalisco 7,403 Guanajuato 6,771 Puebla 6,634 Nuevo León 5,963 Baja California 5,841 Sinaloa 4,992 Sonora 4,395 Michoacán 4,300 Guerrero 3,943 Hidalgo 3,757 Tabasco 3,681 Chihuahua 3,259 Coahuila 3,232 Tamaulipas 2,924 Yucatán 2,923 Quintana Roo 2,767 Oaxaca 2,683 San Luis Potosí 2,558 Morelos 2,233 Querétaro 2,102 Zacatecas 1,821 Nayarit 1,554 Tlaxcala 1,447 Aguascalientes 1,427 Chiapas 1,208 Durango 1,120 Baja California Sur 1,036 Colima 1,035 Campeche 914

MCMH