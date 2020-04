Prevén la pérdida de 100 mil empleos en el sector energético por COVID-19

León, Guanajuato.- La crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, el desplome en el precio del petróleo y la falta de apoyos de la federación podrían provocar la pérdida de más de 100 mil empleos en el sector energético, advirtió Isaías Romero, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio.

Expuso que en todo el país cuentan con 11 mil 600 estaciones de servicio agremiadas, que en total concentran alrededor de 210 mil trabajadores directos entre despachadores, administrativos y otros elementos.

De lo que el 50% podrían ser despedidos al termino de abril, debido a que una gran parte de las gasolineras registran una caída considerable en sus ventas, pasando de vender 50 mil litros diarios de gasolina hace un mes a 4 mil litros actualmente.

Afirmó que el sector de los combustibles ya estaba en crisis desde antes de la emergencia sanitaria debido a que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha bloqueado todos los permisos de inversión en el último año.

Lamentó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sea insensible con las empresas y, además de no otorgar estímulos, exija que se mantengan los salarios íntegros, lo que calificó como “ilógico”.

Es ilógico que se mantengan los empleos como si no pasara nada como lo pide la federación. Eso es más un discurso con un carácter infantil, preadolescente, que emana de los pasados ideales socialista que muchos de nosotros vivimos y que no tiene más que un romanticismo político muy criticable, porque lejos de aminar la pobreza, la está acrecentando”, dijo en entrevista con AM.