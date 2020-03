Prevén otro recorte millonario en Guanajuato tras caída de precio de petróleo

León, Guanajuato.- La caída en los precios del petróleo a nivel mundial, podría provocar que Guanajuato sufra un nuevo recorte federal de hasta 6 mil millones de pesos, así informó el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El mandatario estatal explicó que el presupuesto de ingresos federal 2020 se realizó con la expectativa de que el precio del barril de petróleo se mantendría en 55 dólares. Sin embargo, la reciente caída en su valor que provocó la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia afectará la recaudación del país.

Por lo que la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador no tendría los recursos esperados. Diego Sinhue añadió que Guanajuato proyecta sufrir un recorte de entre tres mil y seis mil millones de pesos en el presupuesto federal.

“No se está cumpliendo la expectativa de los 55 millones de dólares porque hay otro tema entre Rusia y los países árabes y el precio del petróleo ya bajo a veintitantos dólares. Eso quiere decir que el Gobierno Federal no va a tener el dinero que pensó que iba a tener y entonces a mí me presupuestaron mis recursos para Guanajuato, que son 87 mil millones planeados en base a esa proyección y al no cumplirse, me van a incumplir.