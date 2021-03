Prevén rebrotes de COVID-19 en la entidad

León, Gto.- Los rebrotes de COVID-19 van a seguir sucediendo, mientras la mayoría de la población no haya sido vacunada, afirmó el infectólogo, Alejandro Macías Hernández.

El experto agregó que en el corto y mediano plazo, la pandemia de Coronavirus no va a terminar y seguirán existiendo nuevas ola, si no se consigue avanzar en la vacunación.

“En un plazo mediano la epidemia va a seguir activa. Aunque, esperemos que una vez que empiece la vacunación a increntarse y vaya reduciendo la pandemia su intensidad y que ya nos de un poco de respiro en los servicios de salud”.

“Además de que la gente ya no tenga tantos problemas para conseguir oxígeno y que también tengamos menos problemas para conseguir camas en los hospitales, eso digamos en un plazo corto y mediano”.

“Si no podemos incrementar la tasa de vacunación vamos a tener seguramente brotes importantes todavía en los meses subsecuentes y en invierno”, dijo.

Macías recalcó que el virus SARS-CoV-2 llegó para quedarse y probablemente tendremos que vacunarnos cada año para evitar sufrir cuadros graves de la enfermedad.

Además, de que considera que para volver a tener una normalidad parecida a la que existía antes de la contingencia aún falta tiempo y no prevé que la contingencia se controle antes del fin de año.

“A largo plazo probablemente esté será uno de los virus que se van a quedar y que nos infectan cada año y que vamos a tener que estarnos revacunando contra este virus por lo menos mientras no pierda patogenicidad y se va a parecer un poco a la vacunación de la influenza”.

“Probablemente va a circular al mismo tiempo que el virus de la influenza, lo que se llama una cocirvulación y nos iremos acostumbrado y podremos ir volviendo a nuestros ritmos y normalidad, muy paulatinamente a finales de este año, principios del 2022”.

A un año, del inicio de la emergencia sanitaria, el ex comisionado de atención para la pandemia de Influenza H1N1, resaltó que las autoridades deben aprender que se debe priorizar el gasto en salud.

“La pandemia de COVID-19 ha sido aleccionadora. Lo primero que debemos aprender es que hay que invertir más en salud, que tenemos que tener hospitales mejor abastecidos y terapias intensivas”.

“Desde luego hay muchas más lecciones. Pero, una de las más importantes es que el manejo temprano depende del primer nivel de atención y tenemos que tener también un mejor nivel de atención”, finalizó.



