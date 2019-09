Prevén suban remesas de los guanajuatenses 

León.- Este año se prevé que las remesas de los guanajuatenses en Estados Unidos hacia el estado asciendan a 3.4 mil millones de dólares, lo cual representaría casi un 10% más que el año pasado, informó Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.

Detalló que el año pasado, las remesas alcanzaron casi 3.1 mil millones de dólares y que su incremento ha sorprendido.

Ahora son menos los que se van, pero los que quedan mandan más dinero. Creo que ven lo que está pasando en Estados Unidos, añoran regresar, porque casi no hay mexicano en Estados Unidos que no diga: algún día regreso a mi México, entonces ahora que la situación está más difícil, dicen: voy a empezar a mandar mi dinero, porque quiero regresar”, expresó el Secretario.

Sin embargo, reconoció que siguen regresando alrededor de unos 2 mil 100 guanajuatenses por mes, mitad por ser deportados y la otra mitad por decisión propia tras el trato que reciben allá.

Aseguró que por parte de la Secretaría se les está apoyando para crear microempresas, con incluso un 80% del capital que requieren para lograrlo.

Detalló que de unos mil 200 que han solicitado este apoyo, llevan entregados casi 600.

Añadió que a estos paisanos incluso se les da ayuda psicológica en conjunto con la Secretaría de Salud, en caso de necesitarlo.

Son una bendición en Estados Unidos, que no digan que no, la nación americana fue creada con migrantes y hoy día los migrantes guanajuatenses son muy importantes, pero los regresan para acá y están creando microempresas aquí, inclusive contratando de dos a tres personas, no son una carga para Guanajuato, bienvenidos, vénganse: aquí sí los queremos”, concluyó.