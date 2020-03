Previenen en el SIT e instalan despachadores de gel antibacterial

León.- Como medida de prevención por el Coronavirus, en las bases de transferencia del Sistema Integrado de Transporte (SIT) se instalaron despachadores de gel antibacterial.

Esta semana se pudo observar que usuarios del transporte empezaron a seguir las indicaciones sobre el uso frecuente de desinfectantes durante el día para evitar contagiarse.

En un recorrido de AM por la estación de Delta, se pudo constatar que, al ingresar, en las taquillas está un bote de gel antibacterial, y ya dentro de la misma se puede ver al menos 10 despachadores que dicen "protégete" o "utiliza únicamente el gel antibacterial que necesites al ingresar o salir del Sistema Integrado de Transporte".

También, se pudo constatar que varias personas están haciendo uso de cubrebocas, aunque estos no son entregados por el municipio, y este no evita que no puedas contraer el virus.



