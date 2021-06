Primera dosis de vacuna la recibe embarazada, por la segunda va con su bebé

León, Guanajuato.- Con 37 semanas de embarazo, a punto de tener a su bebé, a Brenda Canales le aplicaron la primera dosis de vacuna contra COVID, hoy con su niño en brazos acudió por la segunda.

Ella fue una de las mujeres mayores de 18 años que tuvieron acceso a la vacuna junto con la población de 50 a 59 años.

La segunda dosis llegó cuando ya nació mi bebé, mi bebé tiene apenas 6 días de nacido y yo vine a aplicarme mi segunda dosis”, compartió.

Brenda acudió junto a su esposo Esteban Rodríguez y el pequeño Nicolás.

Relató que en ambos casos el proceso fue muy rápido, pues por pertenecer a este grupo poblacional la pasaron primero a una sección específica para mujeres embarazadas y adultos mayores.

Brenda Canales está más tranquila, una vez recibidas las dos dosis de la vacuna contra el COVID.

“Yo dudé cuando iba por mi primera dosis cuando estaba embarazada, pero de hecho me dijo mi ginecólogo y el pediatra de mi bebé que no había problema, que era totalmente sano, ahorita estoy lactando y también el pediatra me dijo que no había ningún problema, que al contrario le ayudaba a mi bebé para ir generando anticuerpos”, mencionó.

Ella recomendó a la población, especialmente a las mujeres embarazadas para que aprovechen la vacuna.

Además compartió que tanto ella como su bebé se encuentran en un buen estado de salud y ahora con la vacuna está un poco más tranquila.