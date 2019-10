Proceden en Irapuato 25% de solicitudes mensuales para tala de árboles

Irapuato.- La dirección de Medio Ambiente recibe 100 solicitudes mensuales para tala de árboles de las cuales solo el 25% de ellas procede, señaló Gonzalo Guerrero Guerrero, titular de la dependencia.

Dijo que la dependencia hace un análisis trimestral de las solicitudes que los ciudadanos realizan, por lo que en el último registro que tienen es de los meses de abril a junio en el cual tienen una tendencia de un promedio de 100 peticiones al mes.

Solamente alrededor del 25% proceden como talas, de los cuales esas talas deben de tener de manera previa un dictamen que justifique esta tala”

Comentó que una de las razones por las que reciben más solicitudes son porque quieren hacer construción de casas habitación, locales comerciales u otros, donde solo es necesario hacer el retiro de la planta y a estos mismos se les pide que hagan la reposición de los que fueron talados plantando más árboles en otra zona.

El 75% de las peticiones de tala que no proceden es porque no justifican la razón de estas.

Mucha gente viene aquí a tramitar una tala de árbol porque a su consideración el árbol les está generando un tipo de daño, sin embargo, técnicamente no se cuentan con elementos para poderlo autorizar”

Informó que otro de los motivos por lo que se cancelan los trámites es porque no cuentan con la documentación adecuada, pues a veces no tienen el trámite de construcción y sin éste ellos no pueden dar autorización.

Informó que otro de los motivos por lo que se cancelan los trámites es porque no cuentan con la documentación adecuada./Fotos: Eribaldo Gutiérrez

Si nosotros no tenemos de antemano esa información (...) debe de venir justificada en un documento, ya sea un permiso o una autorización de otra autoridad donde expresamente mencione que el uso de esa área donde se encuentra el árbol tendrá que ser destinada para otra cosa”

Otro de los motivos por lo que si se autoriza la tala de un árbol es cuando se tiene un dictamen por parte de un profesional en la materia en que el árbol representa un riesgo para las personas, expresó.

Refirió que en caso de que los árboles no representen un riesgo y están pidiendo que estos sean retirados,les sugieren a las personas otro tipo de acciones como podas, cortar algunas ramas grandes o trasplantar el árbol.

