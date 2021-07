León, Guanajuato.- ¿Te han estafado o has sufrido algún abuso en la compra de un producto o en la contratación de algún servicio? Primero que nada, conoce las diferencias entre queja y denuncia para proceder ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

Cuando un proveedor de bienes o servicios afecta tus derechos como consumidor, existen dos formas de emprender acciones en su contra: la denuncia y la queja. Cada una tiene su procedimiento particular, el cual te explicaremos a detalle.

Denuncia

Tú puedes exponer ante Profeco actos u omisiones de un proveedor o prestador de servicios que afecta los intereses de los consumidores; por ejemplo, si un establecimiento no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, si no tiene sus precios exhibidos o no los respetan, si no te dan kilos de a kilo o litros de a litro o si un producto o servicio se anuncia usando publicidad engañosa, entre muchos otros casos.

En respuesta a tu denuncia, la Procuraduría realizará una visita de verificación al proveedor y si se confirma que, efectivamente, lesiona los derechos de los consumidores, será sancionado para que no siga cometiendo abusos.

Protección del denunciante

Quien denuncia no está obligado a presentar pruebas de la falta, ni se le pedirán datos personales. Lo único que hay que hacer es describir la situación de manera breve y con todos los datos posibles, además del nombre del proveedor, el producto, servicio, falta detectada, lugar y fecha.

Queja

Esta es una reclamación formal cuando un proveedor te perjudica directamente al no respetar los términos y condiciones en que contratas un servicio o adquieres un bien; por ejemplo, que no respeten la garantía de un producto que te vendieron en malas condiciones, que una aerolínea se niegue a prestarte el servicio que pagaste o cuando te cobren una tarifa más alta que la correspondiente a tu consumo o lo acordado por ambas partes.

Vías de atención

Denuncia:

Para realizar alguna de las siguientes denuncias, contacta a los siguinetes correos electrónicos.

Denuncias establecimientos comerciales: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

denunciasprofeco@profeco.gob.mx Denuncias combustibles: denunciasgasolina@profeco.gob.mx

denunciasgasolina@profeco.gob.mx Denuncias Gas LP: denunciasgaslp@profeco.gob.mx

denunciasgaslp@profeco.gob.mx Denuncia Publicidad Engañosa: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

denunciapublicitaria@profeco.gob.mx Denuncias telecomunicaciones: denuncias.telecom@profeco.gob.mx

También puedes llamar al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 o asiste a alguna de las Oficinas de Defensa del Consumidor.

Queja:

Para levantar una queja, es necesario que acudas personalmente a la Oficina de Defensa del Consumidor más cercana a tu domicilio, donde te pedirán que presentes lo siguiente:

Tu nombre y domicilio.

Identificación oficial

Contrato, recibo o comprobante de compra.

Nombre y domicilio del proveedor, en caso de no aparecer en el recibo, señalar el lugar donde puede ser localizado.

Descripción del bien o servicio que se reclama y la descripción de los hechos que dieron lugar a la queja.

Formato de recepción de queja impreso obtenido en Profeco.

Recuerda que también puedes proceder en línea con las empresas que se encuentran registradas en nuestras herramientas Concilianet y Conciliaexprés.

¿Cuándo Profeco no es competente?

Cuando el problema que enfrentas deriva de:

Una relación o contrato de trabajo.

La prestación de servicios profesionales que no sean de carácter mercantil.

Los servicios prestados por sociedades de información crediticia.

Los servicios regulados por las leyes financieras que presten las Instituciones y Organizaciones cuya supervisión o vigilancia esté a cargo de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores; de Seguros y Fianzas; del Sistema de Ahorro para el Retiro o de cualquier órgano de regulación, de supervisión o de protección y defensa dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Denuncias en León

Teléfono para la protección del consumidor: 800 468 8722

Portal en línea: www.profeco.gob.mx

Oficina en León: 477 716 64 65

Atención presencial en oficina local: Plaza Comercial ubicada sobre bulevar Juan Alonso de Torres número 1315 Local E-24 y E-25.

*** En caso de acudir físicamente a presentar una denuncia, se podrá en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes y solo podrá pasar una persona por trámite, con el ya conocido protocolo sanitario y cubrebocas obligatorio.