Profeco suspende 7 funeraria de León

León, Guanajuato.- Siete funerarias de León fueron suspendidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las causas fueron por no contar con un contrato registrado ante la Profeco, o bien utilizar uno distinto, requisito indispensable para prestar los servicios funerarios”, señaló el delegado de Profeco en Guanajuato, Armando Guzmán García.

“En el operativo de verificación, la semana pasada, se llevaron a cabo 10 visitas de las cuales 7 resultaron con suspensión y se abrió un procedimiento por Infracciones la Ley Federal de Protección al Consumidor”.

Fue un operativo aleatorio.

Al no contar con un contrato de adhesión, no estar actualizado, o no tenerlo inscrito en Profeco, se puede presumir que es porque tienen cláusulas abusivas para el consumidor, y en esa lógica se suspendió la comercialización a 7 funerarias en León”, dijo Guzmán García.