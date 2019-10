Prohíben besos y abrazos a empleados del Congreso de Guanajuato y Auditoría Superior

Guanajuato capital.- Trabajadores del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior tiene prohibidos los besos y abrazos o al menos así lo sugiere el Código de Ética del Poder Legislativo que se presentó al personal.

Y es que la normativa considera estas dos demostraciones de afecto como conductas de naturaleza sexual y que contravienen el comportamiento digno de los trabajadores. El libro de 36 páginas elaborado por la Contraloría Interna, contiene seis capítulo y entre las reglas de integridad, establece el comportamiento digno.

Luego en incisos de la letra a la que establece conductas que contravienen las reglas de comportamiento digo “de manera enunciativa más no limitativa”. Entre los incisos se establecen conductas agresivas, intimidatoria u hostiles, hostigamiento, comentarios o burlas sugerentes, entre otras.

Sin embargo, en el inciso b considera tocamientos, abrazos, besos, manoseos y jalones, como conductas contactos físicos sugestivos o de carácter sexual.

El legislador aseguró que la ética y la decencia son una cuestión de sentido común y necesaria para vivir mejor en sociedad.

Algo que a veces minimizamos en la educación con nuestros hijos esa falta de ética, esa falta de decencia, nos tiene en los problemas que estamos, porque empieza de manera sencilla el tema y hay familias que pierden de vista completamente la ética, la decencia, la honradez y son las familias de los delincuentes porque ya no saben, no tiene por donde, no hay dirigencia, no tiene objetivo y todo se hace fácil y hoy por eso estamos inmersos en esto”, refirió.