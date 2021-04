Promete Ale Gutiérrez transporte y seguridad

León. Gto.- Una de las zonas con más rezago social de la ciudad también fue considerada como parte de las campañas electorales 2021, en la zona de San Juan de Abajo las principales exigencias fueron: seguridad y transporte público.

La candidata del PAN a la Alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, recorrió por varias horas las calles de San Juan de Abajo, en donde convivió con decenas de personas quienes en su mayoría le externaron la necesidad de contar con una mejor calidad de vida.

La zona cuenta con un único acceso pavimentado hace apenas un par de años por la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Sicom), sin embargo los colonos refirieron a la candidata que es necesario pavimentar toda la calle principal de la colonia.

A partir de la calle San Andrés que cruza casi toda la localidad las calles son de terracería, este tramo se divide en dos vías separadas por un río, por lo que los habitantes solicitaron a la candidata ser considerados dentro de los programas de pavimentación.

“Hoy tenemos una gran responsabilidad sobre todo para aquellos que menos tienen, sobre todo en las áreas más vulnerables”, indicó en su mensaje Gutiérrez Campos.

Durante su recorrido también se le acercaron varias personas adultas mayores, quienes no tienen otro modo de sustento y pidieron ser considerados en los programas de apoyo.

“Tenemos mucha gente con discapacidad que no tienen en qué moverse a sus consultas básicas, tenemos que tener unidades móviles que lleguen a todos los rincones de León para buscar a nuestros adultos mayores y personas con discapacidad”, prometió.

Durante su intervención Gutiérrez Campos reprochó que si bien la salud es un tema que debería atender e invertir directamente el Gobierno Federal, aseguró que desde lo municipal buscarán como apoyar el tema.

Además también prometió a los colonos contar con espacios seguros de esparcimiento e incluso para los más pequeños les informó que podrían contar con algunas clases deportivas impartidas por deportistas guanajuatenses de alto rendimiento.

Piden regularizar colonias

En la ciudad existen al menos 100 asentamientos irregulares, colonias que no han sido municipalizadas y por tanto no cuentan con los servicios básicos, es el caso de Noria de Septien una colonia ubicada a solo unos metros de San Juan de Abajo.

Durante la visita de campaña de Alejandra Gutiérrez un grupo de personas habitantes de la zona le pidieron a la candidata ser tomados en cuenta para regularizar su situación.

“Estamos bien oscuros, las lámparas no prenden y tenemos miedo porque hay mucho ratero... Yo en las noches ando con mis hijas mejor, por lo mismo”, compartió la señora María de Jesús.

“Estamos batallando porque también luego nos mandan bien lejos a los centros de salud y pues no tengo en qué moverme. También sería bueno un puente para cruzar las vías del tren porque es muy peligroso”, refirió Francisco García.