Promete Sapal tener la mejor planta tratadora de América Latina

León, Guanajuato.- Ante diputados locales leoneses del PAN el presidente del Consejo Directivo del Sapal, Jorge Ramírez Hernández, prometió que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de León (PTAR) la convertirán en la mejor de América Latina.

Cuatro de los seis diputados panistas por León: Miguel Ángel Salim Alle, Rolando Alcántar Rojas, Libia Dennise Muñoz Ledo y Guadalupe Vera Hernández se reunieron con directivos del Sapal y visitaron las instalaciones de la planta que desde el pasado 23 de septiembre está a cargo del Organismo Operador.

Al tiempo de explicarles el deterioro en que fueron recibidas las instalaciones de la PTAR y el Módulo de Desbaste, externó: “Va ser la mejor planta de América Latina”.

El directivo comentó que en general se cumplía con la Norma 001 para las descargas de agua tratada a ríos (uso agrícola), aunque “no como quisiéramos”.

El compromiso es que al terminar el año 2022 estén generando agua residual que cumpla con la Norma 003 y que permita así reusar el 30% del agua de la ciudad.

“Se está cumpliendo, con las intervenciones que hicimos, con lo que marca la reglamentación básica, para diciembre del 2022 estaremos en condiciones de colocar en la industria un metro cúbico por segundo de agua tratada con calidad, eso representa un 30 por más de agua que normalmente tenemos”, destacó.

La necesidad de reconfigurar la planta es principalmente para poder tener más agua. En 25 años la extracción de agua casi no ha variado, y El Zapotillo no se consolida, de ahí la urgencia del reuso para garantizar el abasto de la ciudad.

Las mejoras

Jesús Manríquez López, gerente de Tratamiento y Reuso, les mostró las acciones y aseguró que el agua residual que hoy se descarga al río Turbio y es aprovechada en riego agrícola mejoró hasta en un 50% su calidad, al pasar de 150 a 90 miligramos en la demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos por litro.

Verificaron que se iniciaron obras inmediatas para mejorar los procesos en la laguna de sedimentación, que es el primer sitio en donde se reciben las descargas y se le quita la carga contaminante. Parte de ese equipo lo encontraron destruido.

Para abril 2021, apuntó el Gerente de Tratamiento, estarán cumpliendo con la Norma 001 actualizada (con parámetros mucho más exigentes a la hoy aplicada).

En un futuro también será posible generar hasta un 50% de la energía eléctrica que demandan las instalaciones a partir del biogás que se genera con los residuos. Ese proceso tendrá que esperar pues lo primero, dijo, es resolver el problema de origen.

Después visitaron el área de pulimento, que es donde se genera el agua tratada que se destina al reuso industrial, y que mostraron sí mantiene óptima calidad. Aclararon que este proceso lo opera desde antes el Sapal y no la anterior concesionaria. Ahí ya se generan 150 litros por segundo de agua lista para la reventa a la industria.

Medir descargas

Por otra parte el consejero de Sapal, Vicente Lahud Martínez, admitió que hoy no hay manera de garantizar el cumplimiento de las descargas de las industrias.

El proyecto del Organismo es llegar a contar con un módulo de control de descargas por cada fraccionamiento industrial que permita medir el volumen y la calidad de los residuos que se vierten, identificar el incumplimiento y aplicar las sanciones, anotó.

Respaldan al Sapal

Al término de la visita los diputados Miguel Ángel Salim y Libia García Muñoz Ledo manifestaron su respaldo a las acciones que está tomando el Consejo de Sapal.

“Vimos las malas condiciones en que fueron entregadas las instalaciones y el trabajo importante que están haciendo de inversión, son buenas noticias...Que se siga legalmente lo que se tenga que seguir y que, si hay responsabilidades, se deslinden, tanto de Ecosys como de otros Consejos del Sapal”, comentó Libia.

“Sapal se está poniendo las pilas en el tema de la planta de tratamiento, está teniendo resultados en corto plazo y no nos equivocamos en darles el respaldo.

“En la modernización de la planta se perdió tiempo valioso para la ciudad. Esperemos resultados de la Contraloría porque tendrá que haber responsabilidades de lo que se dejó de hacer, principalmente por Ecosys”, concluyó Salim Alle.

MODERNIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO

*Fase1: Líneas de interconexión PTARM y Desbaste.

-$46,500,000.

-Proceso de licitación inicia en octubre 2020 y ejecución de obras en 7 meses.

*Fase 2: Reconversión y modernización.

-$1,014,784,866.

-Proceso de licitación a partir de noviembre 2020 y ejecución en 18 meses.

*Fase 3: Reingeniería de Subestación Eléctrica.

-$80,000,000.

-Proceso de licitación en 2021 y ejecución en 7 meses.



Fuente: Presentación Sapal.

Advierte demanda a Ecosys

El Sapal demandaría al concesionario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de León (PTAR) por el estado en que fue entregada luego de 20 años.

Nosotros haremos todo lo necesario para cuidar el patrimonio de los leoneses, no nos pudieron haber dejado la planta como nos la dejaron, en esas condiciones. Nosotros exigiremos eso. Y a fin de cuentas este tipo de situaciones van a pasar por los tribunales, eso no es lo complicado, habrá un Juez que valore las pruebas”, señaló en entrevista a AM Jorge Ramírez Hernández, presidente del SAPAL.

Insistió que lo más importante para el Consejo es contar con más agua para León, aunque al mismo tiempo, por la vía legal, si hay algo que reclamar lo van a hacer.

“No nos vamos a quedar sentados por ningún motivo, cumpliremos con la obligación que tenemos de exigir lo que le corresponde al Sapal, pero nuestro principal interés tiene que ver con tener más agua, no hay nada más caro que lo que no se tiene”.

Recordó que en algún proceso que Sapal consideró que Ecosys III no cumplió con el trabajo se les multó (por los meses de marzo-abril del 2019), no estuvieron de acuerdo con la sanción y ahí inició el litigio que está en un Tribunal de Justicia Administrativa Federal por el que el particular reclama hasta 560 millones de pesos.

Al terminar el segundo periodo de 10 años de la concesión y tomar Sapal el control de la planta el 23 de septiembre pasado denunciaron el deterioro de la planta.

“Nuestro contrato de prestación de servicios decía que nos tenían que entregar la planta en perfecto estado de operación, ya un juez dirá si eso es en perfectas condiciones o no y en función de eso exigiremos lo que corresponde”, indicó.

Cumplían, a medias…

Jorge Ramírez señaló que en lo general la concesionaria (Ecosys III) cumplía con la Norma 001 en las descargas al río (para riego agrícola) del agua tratada, aunque no de manera consistente porque había problemas para que la operación fuera óptima.

“Ecosys nos tuvo que haber entregado una planta en perfectas condiciones y hay muchas áreas de oportunidad en el proceso, qué quiere decir, que su capacidad operativa no estaba al máximo y nosotros pagábamos porque estuviera al máximo.

“Segundo, en términos de saneamiento, no era homogéneo, a veces tenía un buen saneamiento, otras veces no tan bueno, pero sí saneaba, sí había un proceso”, dijo.

Mencionó que de mayo a la fecha se cumplió con la Norma 001 para las descargas, a lo que contribuye el periodo de lluvias y que los procesos industriales bajaron. Pero en otros días secos y de mayor actividad industrial, no siempre se cumplió.

“Nosotros esperamos a que se terminara la concesión no tanto porque la concesionaria no estuviera saneando las aguas que van a los ríos, nuestra oportunidad realmente es porque necesitamos el agua para los leoneses”, apuntó.

Respecto al cobro del saneamiento en los recibos de agua argumentó que el servicio se presta pues incluye desde que los residuos se descargan en el WC, el uso de la red de drenaje hasta llegar a la planta que trata y descarga al río.

Los responsables

Se le cuestionó de los responsables de recibir la planta en esas condiciones y de que el proceso de tratamiento no haya cumplido con lo que la ciudad demanda.

“Es difícil señalar a un solo actor, le damos la bienvenida a que la Contraloría Municipal investigue porque podrán ver cómo estaban los contratos originales, cómo se dieron las licitaciones, el proceso del primer periodo, la renovación de la concesión. Y luego cómo fue cumpliendo o no la concesionaria”, apuntó.

Pero además, anotó el directivo, otro tema son las descargas industriales que recibe la planta y las que son vertidas a los arroyos sin pasar por el saneamiento obligado.

