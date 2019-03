Promete alcaldesa seguridad permanente para Tecnológico

Celaya.- Durante la manifestación pacífica que realizaron los jóvenes estudiantes del Tecnológico y sociedad civil, entró una pequeña comitiva conformada por alumnos, profesores y padres de familia de los afectados para dialogar con la alcaldesa Elvira Paniagua.

Al finalizar la reunión, el estudiante José Ortiz, representante de la carrera de Ingeniería Química comentó que la autoridad municipal se comprometió a darle seguimiento a los puntos del pliego petitorio (del 3 al 6), al igual que un representante del gobierno del estado del 1 al 2.

Señaló además que dentro de las pláticas se afirmó que autoridades van a reforzar la seguridad, de manera permanente, instalar mejores cámaras y facilitar el traslado del campus I al II para evitar caminar las 11 o 12 cuadras y exponerse.

A las familias de los jóvenes afectados se les comentó que se les van a apoyar con los gastos y tratamientos.

Previó a la marcha, la Alcaldesa resaltó que los jóvenes están en su derecho y están atendiendo las peticiones de los estudiantes.

Estoy viendo las solicitudes que nos hicieron, es más yo me he dado vueltas en la noche, no aviso, pero estoy supervisando que verdaderamente esté sucediendo y atendiendo las solicitudes", externó la edil.