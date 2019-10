Promete no poner trabas a plataformas de hospedaje

León.- La Ley de Hospedaje por Plataformas Digitales pasará sin sobreregulación, prometió el diputado local Miguel Ángel Salim Alle ante el Colegio de Abogados.

El leonés, promotor de la iniciativa, fue cuestionado por un integrante del Colegio (quien comentó ha sido usuario y anfitrión del esquema de hospedaje) sobre si al legislar no impactaría la competencia económica en el sector hotelero, imponiendo requisitos que los que ofertan cuartos vía las plataformas no puedan cumplir.

El panista le respondió que en el análisis y elaboración de la Ley están sentados todos (autoridades, plataformas, anfitriones, hoteleros establecidos, etc.) y no se aprobará nada en lo que no haya un consenso en el que todas las partes ganen.

Las plataformas llegaron para quedarse, pero se tienen que regular. Hay cierta desigualdad en la competencia y hay que poner el piso un poco más parejo”, dijo.

Mencionó que, de la iniciativa original presentada, se modificarán aspectos que preocuparon, como la necesidad del uso de suelo para poder ofrecer el servicio.

Protección Civil Municipal hará revisiones y emitirá recomendaciones más no autorizaciones, y la opción es que sea la plataforma la que establezca una especie de distintivo que acredite a los establecimientos que sean seguros para el usuario.

Imagínate el riesgo que pones a un turista si no pasa las condiciones mínimas”.

En el tema del cobro del impuesto del 2% al hospedaje las plataformas están de acuerdo en recaudarlo y reportarlo a Finanzas del Estado, con ocho Estados tienen ese acuerdo. También están de acuerdo en elaborar un padrón de establecimientos.

En entrevista posterior el legislador leonés indicó que ya se realizaron las cuatro mesas de trabajo previstas para revisar la iniciativa, ahora se hará la comparativa de las diferentes propuestas presentadas y en unas dos semanas tener un borrador que volverá a ser puesto a consideración de todas las partes y buscar los acuerdos.

“No llevamos prisa queremos hacer una buena iniciativa”, dijo. Esperan sea aprobada por la Comisión de Desarrollo Económico y Social -que encabeza Miguel Salim- y luego en el Pleno en el primer periodo ordinario de sesiones del 2020.

Recordó que Airbnb informó que en 2018 han llegado 325 mil visitantes por ese canal, “y yo dije bienvenidos, nada más dame el padrón para ver dónde estuvieron esos visitantes. Y hablan de hasta cinco mil puntos de renta en el estado de Guanajuato, como lo he dicho simplemente es una ley regulatoria no recaudatoria”.