Prometen proteger a adictos cuyos anexos han sido clausurados

Irapuato.- No se dejarán desprotegidos a los jóvenes que se encuentran en los centros de rehabilitación que han sido clausurados a través de los operativos realizados por personal de los tres niveles de Gobierno, en Irapuato, aseguró el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Refirió que hasta el último corte del que él tenía registro iban 17 anexos revisados.

Hasta ahorita se han visitado 17 centros de rehabilitación de los cuales 9 ya no estaban en funcionamiento, tres cuentan con algún tipo de documentación y obviamente se le están haciendo algún tipo de recomendaciones, 5 se han suspendido definitivamente por no cumplir con permiso de uso de suelo, no cumplir con recomendaciones mínimas de Protección Civil, ni cumplir con medidas sanitarias básicas”, dijo.