Prometen transparentar inversión en estadio Sergio León Chávez

Irapuato.- La inversión por 8 millones de pesos que el Gobierno Municipal realizará en el estadio Sergio León Chávez será transparente, y no se condonará la deuda millonaria que la asociación civil tiene por falta de pago del predial, señaló el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Comentó que ya existe un proyecto que será público incluye las mejoras en el área de locales comerciales, adecuación de cajones de estacionamiento, entre otros aspectos, que mejorarán la imagen del estadio.

Tenemos previstos todos los elementos y causas que vienen no de ahora, sino de hace tiempo, aparejados con el tema del Estadio (...) tenemos recurso para hacerlo, que están en diferentes bolsas, tema de obra pública en general, si bien no está etiquetado como tal, hay una buena cantidad de recurso que no tiene etiqueta”, refirió.