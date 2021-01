Promueve organización de médicos uso del dióxido de cloro contra COVID-19

Celaya, Guanajuato.- La Coalición Mundial Salud y Vida (COMUSAV) ofreció una rueda de prensa para promover el uso del dióxido de cloro para combatir la COVID-19.

Con la premisa de que la desinformación ha cobrado y sigue cobrando miles de vidas, buscaron promover y comprobar que el uso del dióxido de cloro, bien aplicado y de manera responsable, puede curar la COVID-19, además de que también es efectivo para prevenir el virus.

En la rueda de prensa, realizada de manera virtual y presencial, estuvieron presentes doctores representantes de la COMUSAV a nivel internacional, nacional y local, además de que hubo testimonios que dieron fe de la efectividad de esta alternativa.

El primero en tomar la voz fue el doctor coronel médico cirujano Pedro Chávez Zavala, presidente de la COMUSAV, quien señaló que la COMUSAV nació hace nueve meses en cinco países, y que a la fecha se ha expandido a 22 países, 21 de latinoamérica y uno más en Europa.

Acto seguido, Andreas L. Kalcker, desarrollador de la patente para que el dióxido de cloro pueda ser usado contra la COVID-19, externó que en cada uno se encuentra el poder de hacer el cambio.

“Y estoy viendo que estos cuatro mil médicos de la COMUSAV en todos los países, a diario saben lo que es salvar vidas, es de resaltar que todos somos voluntarios, regalamos la sustancia, no se cobra y nadie recibe un peso de esto, además son los mismos que han visto recuperaciones donde antes no había”, señaló el doctor.

De su lado, el coronel Pedro Chávez recordó que la COVID-19 ha provocado muchas afectaciones, tanto de salud como económicas, y que por ello, con datos y hechos fundamentados de médicos, presentaron los beneficios del dióxido.

Resaltó que han sido más de 21 mil personas en todo el mundo quienes se han recuperado al usar el dióxido de cloro.

“Los estados de la República, a través de sus autoridades sanitarias, siguen diciendo que el dióxido es tóxico, hoy en la mañana veníamos de un hospital muy conocido de la Ciudad de México, un doctor atendía a un sacerdote, mismo que usó el dióxido, y el doctor señaló que tenía intoxicación, por lo que dijo que no lo siguiera tomando, y el mismo sacerdote y un enfermero señalaron que en los análisis de laboratorio no había ninguna toxicidad, que estaba normal, finalmente el sacerdote decidió seguirlo tomando y se ha mejorado considerablemente”, contó.

Explicó como el dióxido de cloro afecta al virus, y lo que hace es robar los electrones al virus, lo desnaturaliza, daña y oxida la estructura externa, rompe los enlaces, por donde entra el cloro, rompe la pieza y encapsula el virus, además de que el dióxido eleva el oxígeno en todas las fases.

Además, resaltó que 30 personas se han salvado en fase 3 con el dióxido de cloro.

La manera correcta de tomarlo es en un concentrado de 10 mililitros de dióxido de cloro, ponerlo en un litro de agua fría, se divide en diez partes y consumir esos 100 mililitros cada hora, ya que funciona durante dos horas.

Los miembros de la organización pusieron como ejemplo que los doctores que están promoviendo esto han tenido contacto directo con pacientes enfermos de COVID-19, y que incluso les han tosido en la cara y hasta la fecha ninguno se ha infectado.

Por su parte, el Doctor Teniente Coronel Médico Cirujano Arturo Efrén Gutiérrez Bautista, delegado de la COMUSAV del Estado de Guanajuato, señaló que se encuentra en la mira de que la autoridad lo autorice, ya que, dado sus resultados, el uso de dióxido de cloro se hizo ley en Bolivia, desde septiembre.

“¿Por qué no imitar el modelo de Bolivia?, desde el 30 de junio se ha analizado, se llegó al resultado de que no es tóxico en la dosis y cantidad correcta que se aplica”, señaló el Coronel.

Agregó que es tan bueno el uso del dióxido, que incluso combate a la nueva variante de la cepa.

“Dicen las autoridades que no, porque oxida, pero somos más de cinco mil médicos que lo usamos y ninguno se ha oxidado, por eso invitamos a las autoridades, hemos entregado un dossier con más de cien páginas, con testimonios e información médica, y próximamente tendré una sesión en el Congreso de la Unión para presentar esta alternativa”, increpó el doctor.

Puntualizaron que no están en contra de las medicinas homeopáticas ni de los medicamentos, al contrario, el óxido es un complemento a las medicinas y juntos se puede hacer un gran equipo.

En su turno, el doctor Manuel Aparicio, vicepresidente nacional de la COMUSAV, presentó un análisis estadístico del trabajo que han realizado.

“Tenemos evidencia científica de que no es tóxico, que es algo bueno, tanto preventivo como en el combate de todos los tipos de COVID-19, incluyendo la nueva variante”, señaló.

En su análisis, señaló que han tratado a más de 3 mil personas, de las cuales, 1500 ya fueron analizadas, personas de Estados Unidos, Alaska, México, sudamérica y Europa.

En respuesta a la propuesta de la COMUSAV, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó, a través de un comunicado, que no cuenta con evidencia científica que determine el uso de dióxido de cloro para el tratamiento de ninguna enfermedad.

“Esta Autoridad Sanitaria no ha autorizado registros sanitarios de medicamentos que contengan en su formulación las sustancias Dióxido de Cloro, Clorito de Sodio o sus derivados, por lo que la población debe seguir las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención y tratamiento de la COVID-19”, señaló.

La autoridad Federal señaló que el dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel y en el proceso de tratamiento de agua. Al entrar en contacto con el agua reacciona para formar iones clorito. Ambas sustancias químicas son altamente reactivas y al ser ingeridas pueden provocar irritación de la boca, el esófago y el estómago, se pueden presentar náuseas, vómito y diarrea, además de trastornos cardiovasculares y renales.

Señaló que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Autoridades Sanitarias de diversos países y Cofepris suman esfuerzos para prevenir el uso de productos a base de Dióxido de Cloro, Clorito de Sodio o sus derivados, así como la presentación denominada “Solución Mineral Milagrosa (SMM, MMS o CDS)”, mismos que se comercializan de manera irresponsable para la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas cáncer y COVID-19, dichos productos se pueden encontrar a la venta ilegalmente en internet y en algunos establecimientos de atención médica y cuyo principal uso es como desinfectante industrial.

“La Cofepris no ha autorizado ningún registro sanitario de medicamentos que contenga en su formulación la sustancia denominada Dióxido de Cloro, Clorito de Sodio o sus derivados, por lo que su uso representa un riesgo a la salud, al desconocer la calidad de los insumos, las condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución. Actualmente no se cuenta con estudios que evalúen su seguridad y efectividad; y no hay protocolos de investigación registrados que avalen su uso clínico”, resaltó en su comunicado.