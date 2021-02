Pronostica daños a la salud por excesivo uso de combustóleo

León, Guanajuato.- El aumento en el uso de combustóleo ante la escasez de gas natural, provocará severas afectaciones en la salud de los mexicanos, advirtió Carlos Álvarez Flores, presidente de la organización México Comunicación y Ambiente.

El experto en temas ambientales sostuvo que el aumento en la quema de este combustible puede provocar leucemia, cáncer pulmonar, daño en riñones y

afectaciones al sistema nervioso, entre muchas más enfermedades.

Explicó que el uso de combustóleo genera dióxido de azufre, que a su vez produce partículas PM2.5 que “son partículas tan pequeñas que se pegan al oxígeno y pasan las paredes de los pulmones. Nosotros tenemos alvéolos en los pulmones y esos alvéolos tienen unas células que se llaman neumocitos y esos neumocitos son paredes celulares muy delgadas y por ahí atraviesa el oxígeno y por decirlo de alguna manera estas partículas se meten junto con el oxígeno y llegan al torrente sanguíneo y en el momento que llegan al torrente, pues van a las células de todos los órganos y nos hacen daño en todos los lugares”, dijo en entrevista con AM.

Señaló que en menores de cinco años puede afectar severamente el sistema nervioso y provocar padecimientos como autismo, síndrome de déficit de atención, agresividad y hasta depresión.

El especialista recalcó que desde hace décadas México sufre una carencia de gas natural que nunca ha sido atendida por los gobiernos federales, aunque la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido especialmente omisa al respecto y planea regresar a un esquema de producción de energía utilizado en la década de los 70.

Cuando ese crudo llega a Salamanca le sacan muy poquita gasolina y mucho combustóleo. El problema es que ya no hay donde colocar el combustóleo, ya se llenaron todos los tanques de almacenamiento de Pemex en México y en la frontera y como este gobierno no quiere detener las refinerías hoy estamos inundados de combustóleo, y la idea de este gobierno es que en todas esas termoeléctricas que no tienen suficiente gas para producir energía, ahora les van a dar combustóleo”.