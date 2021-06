Pronto se vacunará a personas de 40 a 49 años en León e Irapuato

Celaya, Guanajuato.- León, Irapuato y Salamanca podrían la p´comenzar la vacunación de personas entre 40 y 49 años, dijo Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas Integrales en el Estado de Guanajuato.

Agregó que están llegando y llegarán más vacunas, lo que hará posible que la vacunación no se detenga y la próxima semana estén vacunando en más municipios a personas entre los 40 y 49 años.

Ya arrancamos 40-49, ya está Ocampo, ya está Celaya, es cosa de días, antier arribaron cerca de 2 millones 300 mil nuevas dosis de AstraZeneca, esta semana son aproximadamente millón y medio de Pfizer, nos alcanza perfectamente para continuar con este ritmo de vacunación y la próxima semana llegan más, ósea esto ya no se detiene de modo que es muy factible que la próxima semana estemos vacunando nuevos municipios de 40 a 49 años en Guanajuato”, agregó.

Aseguró que para determinar qué municipio será el próximo en iniciar la vacunación de personas entre los 40 y 49 años dependen del número de dosis disponibles.

En el caso de León son aproximadamente 195 mil personas de entre 40 y 49 años, entendemos que no se vacuna el 100 por ciento, si nos vamos a un 80 por ciento estaríamos requiriendo 160 o 165 mil dosis, de modo que hasta que no tengamos esa cantidad de dosis disponible no podemos avanzar a un municipio tan grande como lo es León”, explicó.