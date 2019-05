Proponen Ley de Salarios para Policías

Guanajuato capital.- Generar una Ley de Salarios para Policías en el Estado, Ley de Servicio Profesional de Carrera Policial, Ley de Empresas de Seguridad Pública y revisar la Ley de Protección Civil, fueron algunas de las propuestas que presentaron el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, a legisladores locales.

En una reunión que duró más de cuatro horas, se plantearon pendientes legislativos necesarios para recuperar la paz en el Estado de acuerdo con funcionarios estatales. También se llegó al acuerdo que se le dará seguimiento a esta agenda en reuniones periódicas entre diputados y funcionarios encargados de la seguridad en Guanajuato.

El coordinador de los diputados del PAN y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jesús Oviedo Herrera, detalló algunas de las propuestas de ley planteadas, de las cuales se hará un análisis en las comisiones de Justicia y Seguridad Pública y Comunicaciones.

Subrayó que también podría revisarse el tema de la reiteración de la conducta o reincidencia delictiva, modificación legal realizada apenas hace un par de años durante la administración de Miguel Márquez.

De una reunión de cuatro horas y media, lo esperado serían cantidades de información difícil de procesar pero no fue así.

En la reunión entre diputados locales y el fiscal general Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, habló más el intercambio de miradas.

También los gestos, las contradicciones, e incluso los silencios ante cuestionamientos como: ¿por qué no ha bajado la inseguridad?, ¿por qué no han atrapado al Marro?, ¿por qué han sido liberados detenidos?, ¿hablaron del golpe de timón?, ¿y el huachicol?

La reunión empezó mal. Una hora antes se supo que el salón donde se llevaría a cabo estaba preparado para 36 diputados, aunque el acuerdo había sido que sólo participarían los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de dos comisiones: Justicia y Seguridad Pública.

La realidad es que desde días antes circuló un documento entre todos los legisladores informando que podían estar presentes, siempre y cuando permanecieran en silencio. Los únicos con voz serían los convocados oficialmente.

En protesta o pretexto, los diputados de Morena se negaron a acudir, evitaron llevar a la mesa su reiterada indignación porque la seguridad en Guanajuato no mejora y porque no se ven resultados de la estrategia ‘golpe de timón’.

Si no se permite el acceso con voz no nada más ahí sentados escuchando, de más diputados, nosotros no vamos a participar”.