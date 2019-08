Proponen sanciones para cirujanos plásticos ‘patito’

León.- De cada diez cirugías estéticas mal realizadas solamente se presenta una denuncia a pesar de que este tipo de intervenciones puede provocar la muerte, explicó el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de Guanajuato, Gustavo Jiménez Muñoz Ledo.

Para exigir la acreditación de los médicos se llevó a cabo en días pasados la primera mesa trabajo con diputados locales, y en la reunión se discutieron reformas a la Ley de Salud.

El propósito de las reformas es que los establecimientos y clínicas que hagan cirugías plásticas así como sus médicos y personal, estén acreditados por autoridades de salud.

Uno de los puntos principales es impedir que cirujanos “patito” hagan operaciones.

Gustavo Jiménez precisó que en Guanajuato por cada cirujano certificado para este tipo de operaciones, hay hasta 10 más que no tienen esta especialidad.

Las leyes estatales no exigen certificación en cirugía plástica, mientras la ley federal sí lo establece.

Parte de esta problemática se debe a que hay médicos que toman diplomados o cursos “y creen que es lo mismo que estudiar una especialidad”.

Médicos sin escrúpulos venden la idea de que un diplomado rápido equivale a la especialidad; les cobran muchísimo y les dicen que están listos para ejercer.

No están capacitados para resolver una complicación o detectarla a tiempo, y eso es lo grave, que muchas veces los pacientes sufren complicaciones y estos médicos no saben qué hacer porque no tienen la formación de una especialidad”, expresó Jiménez Muñoz Ledo.