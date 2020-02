Protestan comerciantes en Guanajuato capital, denuncian acoso de inspectores

Guanajuato, Guanajuato.- Un grupo de comerciantes que utilizan la vía pública en Guanajuato capital acusan a la Administración Municipal de corrupción; señalan a los inspectores de Fiscalización de pedir dinero para dejarlos trabajar teniendo permisos.

Además denuncian que presuntamente del 30 al 40% de los ingresos por el cobro del uso del suelo en la vía pública no entra a la Dirección de Ingresos, y que todo lo quieren justificar incrementando los cobros de la vía pública hasta un 350%.

Los comerciantes colocaron cartulinas con mensajes alusivos a la labor de los inspectores. Foto: Saúl Castro.

Los manifestantes llegaron hasta las puertas del palacio municipal acompañados por el Frente Cívico Guanajuatense, que lidera Miguel Ángel Chacón, para exponer las irregularidades del área de Fiscalización y los abusos que han sido objeto todos los comerciantes, como el cobro de plaza para reubicarlos, hostigamiento y hasta el retiro de algunos de ellos violando todos sus derechos.

“Ellos no están de acuerdo en que se les cobré y ellos no están de acuerdo en que se mochen para moverlos de lugar. Esta es la característica de esta gente, calculamos que hay un 40% del padrón que no entra el municipio porque hay mochada, porque esa lana se va por otro lado. Así ha trabajado municipio porque no ha querido hacer el patrón de cuántos comerciantes existen en la ciudad', denunció el líder del Frente Cívico Guanajuatense.

