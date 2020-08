Protestan contra relleno sanitario en Irapuato

Irapuato.- Los habitantes de la comunidad de Aldama encararon al presidente municipal, Ricardo Ortiz, por un relleno sanitario que se está construyendo en las inmediaciones de la localidad y el cual, creen, representa un riesgo para su salud.

En su visita para revisar las afectaciones causadas por la inundación, un grupo de mujeres se acercó a pedirle al Alcalde que hagan algo para que no se construya el relleno sanitario tan cerca de la comunidad.

Virginia Olmos, habitante de la comunidad, comentó que se enteraron del proyecto del relleno por una persona que trabaja en Medio Ambiente, quien les informó que ya se tenían los permisos para el proyecto.

El lugar donde se construirá el tiradero está a dos kilómetros de donde se encuentra el Panteón Municipal y es donde se juntan los cauces de los ríos, por lo cual temen que cuando llueva, los residuos terminen dentro de ellos y contaminen.

Dijo que les han comentado que los residuos que llevaran ahí no son tóxicos, pero creen que sí podrían causar un impacto ambiental.

Informó que el único acercamiento que habían tenido con las autoridades fue por medio de redes sociales, pero no recibieron respuesta alguna.

Luego de que las mujeres le pidieron a Ortiz Gutiérrez reunirse, el Alcalde comentó que en próximos días se pondrían en contacto con ellas, al escuchar esto, las mujeres amenazaron con realizar un bloqueo en la entrada a la comunidad y en la carretera federal que conduce de Irapuato a Silao.

Al escuchar esta amenaza, el Presidente Municipal amenazó con llevárselas si realizaban dicha acción.

Yo no voy a permitir ni voy a tolerar actos de indisciplina, si me bloquean me los llevo, que quede muy claro”, expresó Ortiz Gutiérrez.

Tras esa respuesta, Virginia Olmos dijo sentirse expuesta y vulnerable al recibir ese tipo de comentarios por parte del Alcalde.

Yo me siento más agraviada, yo me siento amenazada, yo me siento expuesta de que a mí me pueda pasar algo, porque el señor está diciendo que me va llevar, eso no lo puede decir, yo estoy hablando con un político, estoy hablando con una persona que tiene educación, y él no me puede decir eso, no estoy hablando con un sicario para venga a decirme ‘te voy a llevar’”, comentó.