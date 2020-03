Protestan estudiantes afuera de Cetis 77 por presunto acoso por parte de maestro

León, Guanajuato.- Las manifestaciones y acusaciones de acoso en el Cetis 77 salieron de las redes sociales a los pasillos y rejas exteriores de esta institución, pues esta tarde los alumnos externaron su hartazgo a los directivos del plantel.

Como lo dio a conocer AM desde el pasado sábado 7 de marzo, alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cetis) 77 de León, por medio de facebook hicieron públicas denuncias de acoso por parte de un docente y anunciaron una manifestación.

Esta tarde los alumnos elaboraron cartulinas con consignas de denuncia por estos casos, además de que instalaron un "tendedero" donde las alumnas expusieron sus casos.

También buscaron dialogar con la directora de la institución para tratar el caso, sin embargo, hubo renuencia de ella para dicho trato al grado de que les dijo que se había llamado a Seguridad Pública para que acudieran a la escuela, aunque después condicionó el encuentro a que no se grabara nada con celulares.

Dijo que en lo que iba en el semestre no se había presentado ningún caso, osea que en los otros sí. Se supone que lleva años haciendo eso este maestro, ya se había reportado y la directora y administrativos lo empezaron a defender. Aparte nos pide que no salga el tema de la escuela para no dañar la imagen”, narró una alumna.