León, Guanajuato.- A los cubanos que viven en León les hierve la sangre al ver las imágenes de represión contra sus hermanos que luchan por una Cuba libre.

Así lo explicó Fredy Peña, quien tiene 14 años en León después de casarse con una mexicana. Actualmente él es profesor de boxeo de niños y jóvenes.

“Para mí fue una sorpresa, porque nunca el pueblo había tenido el valor de hacer una manifestación de esa magnitud, es el primer paso para una transformación”, dijo Fredy Peña con orgullo.

El cubano Fredy Peña es entrenador de boxeo de niños y jóvenes en León. Foto: Cortesía.

Contó que aunque esté lejos de su familia, sabe que ellos lucharán hasta conseguir la libertad y democracia en Cuba, y aseguró que ya hicieron lo más difícil: comenzar a protestar, por lo que envía todas sus oraciones para que su gente resista.

“Toda mi familia vive en Cuba, así que no sabemos lo que pueda suceder, yo soy de la provincia de Camagüey y llegar acá no fue difícil para mí porque por medio del deporte conocí a México y otros países, una oportunidad que otros no pueden tener y difícilmente se consiguen”, agregó.

Recordó que la manifestación en Cuba surgió por la falta de libertad y democracia, pues el país lleva 62 años gobernado por una dictadura. Por ello, afirmó que estas protestas son actos que nacen de la voluntad y de los deseos de un país libre con derecho al voto para poder mejorar sus condiciones de vida.

“Aquí hay más oportunidades, pero sí regreso a vivir allá solo si hay un cambio. Aquí nos adaptamos, acá vamos a levantarnos y dar lo mejor por nuestro pueblo.

'Somos defensores de nuestra libertad'

Edelman Mayullo Conga llegó a León hace 11 años, es músico profesional y actualmente se encuentra trabajando y dirigiendo la orquesta cubana Cubanísimo.

Su estancia en León ha tenido mucho que ver con la calidad de vida que quiere para su hijo y su familia, a la que mantiene unida, aunque él esté lejos.

El cubano Edelman Mayullo Conga llegó a León hace 11 años. Foto: Cortesía.

“En Copa Rumba está nuestra casa de la música que por 10 años hemos estado brindando nuestro servicio, somos defensores de nuestra libertad, siento y deseo en mi corazón la libertad definitivamente a nuestro pueblo y familia que aún están en pie de lucha”, explicó.

“Este movimiento de todos los cubanos del mundo es contra la dictadura que reprimen y están a favor de la libertad, que al final es el derecho de todo un pueblo".

"Si tenemos que levantarnos por ese pueblo, lo haremos incluso si estamos lejos.