León, Guanajuato.- Desde el Arco de la Calzada se escuchó el grito de cubanos que viven en León; “Vida y Libertad” decían para su pueblo en Cuba que vive en dictadura desde hace 62 años y que el domingo comenzó su “despertar”.

Cerca de las 5:00 de la tarde, cubanos que viven en León se reunieron en el Arco de la Calzada para manifestarse en apoyo de sus hermanos en Cuba que este fin de semana salieron a las calles a recuperar su libertad.

“Estamos enojados. La represión es increíble y no pueden dejarse. Desde acá es lo mínimo que podemos hacer, manifestarnos por ellos”, aseguró Ale, quien llegó con su perrito blanco pintado con una bandera de Cuba en su lomo.

Al sitio también llegaron cubanos que viven en la capital del estado, que al llamado de sus connacionales llegaron tocando el claxón.

Cubanos radicados en León se reunieron en el Arco de la Calzada para manifestarse.

“Mi papá murió por falta de medicinas. Allá no hay servicios de salud, nos cortan el Internet y hay violencia contra civiles. Es algo que ya no puede pasar en nuestro país. El gobierno nos tiene oprimidos y por eso muchos huimos”, aseguró Yuneisi, quien tiene 8 años viviendo en México y no pudo visitar a su padre antes de que muriera.

‘El estado es asesino’: esperan brindar esperanza a hermanos en Cuba

Con una bocina comenzaron a cantar el himno de Cuba y canciones de esperanza para mandar fuerza a sus familiares y amigos que se encuentran luchando contra el mal gobierno.

Buscan brindar esperanza a sus hermanos en Cuba.

“Allá tengo familia. No hay comida, no hay nada. Se encargaron de apretar al pueblo y por eso están despertando. Que sigan mis compatriotas, que la lucha es desde donde estemos”, dijo Marilín con 20 años de vivir en méxico y 6 en León.

Libertad de expresión, comida, derechos, medicinas, educación y calidad de vida digna no existen en Cuba, aseguraron los manifestantes cubanos.

“El estado es asesino, son eso asesinos”, replicó Edelman quien reunió a su compañeros y con cánticos se manifestaron por una hora.

MCMH