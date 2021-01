Proyecta Castro del Río expandirse 40 hectáreas este año

Irapuato.- Para este 2021, el parque industrial Castro del Río proyecta crecer 40 hectáreas de las 170 que tienen proyectadas a largo plazo, informó David Pascual Alemany, presidente de Grupo Marabis.

Comentó que, por el momento, están en la etapa de permisos, así como negociaciones con algunos clientes nuevos, además del crecimiento de plantas que ya se encuentran instaladas dentro del parque.

A mi no me corresponde, no puedo dar nombres (de que empresas estarían llegando o cuales expandiéndose) pero traemos eso entre manos”, dijo.