Prueban ‘Halcón’ para invitar a leoneses a quedarse en casa

León, Guanajuato.- El Gobierno Municipal planea hacer perifoneo desde el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública ante la resistencia de ciudadanos que no se quedan en casa como medida sanitaria ante la contingencia en fase 2 provocada por el COVID-19.

El alcalde Héctor López Santillana dio a conocer que se tiene ubicadas las zonas donde se concentra la gente que tiene mayor resistencia a quedarse en casa por lo que se harán pruebas de perifoneo desde el helicóptero para revisar si se logra transmitir el sonido adecuado por la interferencia de las aspas del helicóptero.

De lograrse un buen sonido en el que el mismo de las aspas no interfiera en la proyección del mensaje, se estaría realizando el perifoneo desde las alturas para exhortar a los ciudadanos a no salir de casa.

Lo que va a determinar el impacto en materia económica y de salud depende de las medidas que nosotros tomemos porque no hay vacuna, no hay cura, no hay tratamiento, en estos momentos el virus ni siquiera aún se tiene estudiado y definido, así que mientras se presentan las soluciones técnicas y médicas para combatirlo ahorita la mejor recomendación es resguardarnos en casa".