Publicarán conteo semanal de despidos y cierres de empresas por coronavirus

Guanajuato.- Al no existir apoyo del gobierno federal para mantener las fuentes de empleo, la Concamin informó que implementará un registro semanal de cierre de empresas y empleos perdidos por el Covid-19 en México.

En la delegación Guanajuato que está al frente del empresario, Ismael Plascencia Nuñez, difundirá la información por medio de sus redes sociales, a partir del miércoles 15 de abril.

Por medio de un comunicado, informaron que como ocurre en varios estados, la industria de Guanajuato está haciendo un esfuerzo para preservar las fuentes de empleo que se encuentran en riesgo por la baja en la actividad económica derivada de la pandemia por el coronavirus.

Sin embargo, el gobierno federal nos ha dado la espalda al no implementar medidas que impidan o minimicen la recesión económica, lo que se traduce en el cierre de empresas, particularmente Mipymes”.

Señalaron, que algunos empresarios han podido implementar medidas que les permiten mantenerse a flote, como el uso de tecnologías para incursionar en el mercado digital o la diversificación de productos para atender las nuevas y crecientes necesidades, pero insistieron en que no son suficientes.

Mientras el gobierno vacila en ofrecer cifras reales que nos ayuden a dimensionar la problemática y adoptar medidas más puntuales que nos permitan atravesar esta crisis, decenas decenas de empresas cierran sus puertas cada día y cientos de empleos se van perdiendo”.

Política del presidente ‘no es sostenible’

En el documento añaden que en la medida en que el gobierno federal no quiera abrir los ojos ante el problema existente, la recuperación del país será cada vez más tardada.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha preferido descalificar, dividir y aferrarse a una política asistencialista que no es sostenible, y obligar a las empresas e industrias a cumplir con sus compromisos fiscales sin tomar en cuenta el deterioro de la economía”.

Explicaron que si no tienen producción, no hay ventas, no existen ingresos: la disyuntiva está en seguir pagando sueldos o impuestos.

Preferimos apoyar a las familias que dependen de un salario, aunque el riesgo de cierre es cada vez más cercano”.

Finalizaron mencionando que no les queda más que insistir al gobierno y documentar lo grave de las malas decisiones, por eso la opción de dar a conocer la información nacional a través del sistema: COVID-INDUSTRIAL.

