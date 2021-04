‘Puedo hacer algo por la gente'

León, Gto.- Sentada en la sala de su casa tras un desayuno con amigas, Maribel Llamas Andrade responde sin pensarlo: “Estoy en mi mejor momento”.

“En el transcurso de mi vida he hecho todo lo que quise, he tenido retos y mi familia está en un momento de plenitud; tengo dos nietos maravillosos, mis hijos adultos con éxito, eso me hace la más feliz”, explica en entrevista para AM mientras acaricia a su perra Gran Pirineo.

Con 61 años, Maribel es candidata a diputada federal de Movimiento Ciudadano por el distrito tres de León, que comprende la zona norte: desde los cinturones de pobreza hasta las residencias más exclusivas y las torres más altas de la ciudad.

También es candidata plurinominal federal en la posición cuatro de la segunda circunscripción electoral, lo que significa altas probabilidades de estar en San Lázaro.

“Es un distrito contrastado… la gente no conoce la diferencia entre el candidato a Diputado y Presidencia. Seguridad y calles urbanizadas son las demandas en colonias de la periferia; y en zona residenciales atender los matrimonios jóvenes que comienzan su vida”, explicó.

Vive en el mismo distrito que quiere representar, cuenta con 398 colonias, donde las necesidades no son las mismas para las diferentes clases sociales que convergen.

Entre sus logros profesionales están el dirigir hasta hace poco el Instituto Oviedo.

También encabezó la Casa de Apoyo a la Mujer por 11 años. Es una asociación que se dedica a proteger a mujeres violentadas, donde mucho de lo vivido fue parte importante para elegir el proyecto de Movimiento Ciudadano.

“Vi que eran mujeres que vivian violencia y a la par estaban en situación de carencia, eran limitadas y por ello claro que soy feminista, mi trabajo pretende hacer cancha igualitaria, no es luchar contra hombre, es darle el espacio a la mujer”, aseguró.

En el lapso que dirigió la asociación, 30 mil mujeres decidieron renunciar a la violencia.

“Ahí me di cuenta de que apoyar a este gremio es lo ideal”, platicó.

En el 2019 se suspendió, por instrucción del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el apoyo a refugios para mujeres víctimas de violencia. Era un subsidio de 346 millones de pesos que habían sido aprobados en el Congreso.

Los refugios brindan apoyo a más de 25 mil mujeres niñas y niños, pero con la pandemia se disparó esta cifra en el 2020.

Los refugios que no han cerrado es más por los apoyos de particulares que por apoyo del Gobierno, quien condiciona con reglas de operación complicadas el acceso a los recursos que se reactivaron durante la pandemia, lamentó.

La invitan en un desayuno

Su esposo Alejandro Torres fue quien la orilló casi por accidente a tomar el reto de ser Diputada.

En una oportunidad de charlar con Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, Maribel expuso su postura sobre el trabajo de la mujer y su nula incidencia en diferentes ámbitos, le hicieron la invitación y aceptó.

“Me cayó el 20, un siglo nuevo donde las mujeres se iban a desarrollar, y no pasó, la pandemia demostró que no había avance de fondo, quitando guarderías y a los programas de mujeres que viven violencia”, anotó.

En el 2019 se redujo de 4,070.26 millones a 2,041.62 millones de pesos el apoyo a las Estancias Infantiles creadas en Sedesol, hoy la Secretaría del Bienestar.

Estas estancias estaban destinadas a apoyar a madres de escasos recursos, generalmente madres solteras sin IMSS que no tienen quien las ayude a atender a sus hijos para poder trabajar.

En León MC en sus candidaturas buscó presentar personajes que estuvieran interesados en un proyecto de impacto social, Maribel contaba con toda la experiencia.

“Haber logrado cosas importantes me llena, el reto me vitaliza y me entusiasma, sé que puedo hacer algo más por la gente, siempre hay algo mejor que hacer”, platicó.

Explicó que el acompañamiento y la orientación son parte importante de sus propuestas, entre ellas hacer llegar todo el recurso que sea necesario para atención a las víctimas y a las mujeres emprendedoras.

“A las mujeres las acompañas un rato y solas caminan, hay muchos casos, ponlas un lugar donde florecer y te construyen un jardín”.

Quiere una ciudad para mujeres

Su proyecto principal es Ciudad Mujeres, una plataforma donde se ayude a gestionar estas pequeñas grandes cosas en la vida de las mujeres más necesitadas. Facilitar que los distintos programas de apoyo lleguen directamente a quienes los necesitan.

“Haré ver lo que se hace en el Congreso y llegue a la última persona de mi distrito, y si debo gestionar ante el Ejecutivo Estatal y Municipal las necesidades de mujeres, se hará, existen oportunidades pero no les llegan, ahí entra Ciudad Mujeres”, comentó para AM.

Optimista y decidida espera levantar la esperanza en miles de mujeres leonesas que buscan apoyo, igualdad y oportunidades.