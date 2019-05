Puestos informales de la Central zapatera siguen evadiendo impuestos

León.- En los últimos dos años sólo 424 comerciantes informales de León se han adherido al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), reveló la Dirección de Comercio y Consumo del Ayuntamiento a través de una solicitud de acceso a la información.

Abel Cobián Jiménez, asesor fiscal en la materia, aseguró que actualmente en León hay alrededor de 150 mil comerciantes informales distribuidos en tianguis de la ciudad, ambulantes, puestos fijos y semifijos.

Y es que tan sólo en dos asociaciones de tianguistas de León están agremiados más de 5 mil comerciantes que deberían estar empadronados en el RIF, para recibir los beneficios del programa fiscal.

El 16 de diciembre de 2016 el municipio de León y la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) firmaron un acuerdo para construir una base tributaria denominada “Convenio de Colaboración Administrativa en Materia del Régimen de Incorporación Fiscal”. La finalidad de la colaboración (se asentó en las cláusulas) es promover y facilitar la incorporación a la formalidad, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante la ejecución y operación de acciones por parte del municipio y la SFIA.

Sin embargo, para Cobián la estrategia no ha obtenido buenos resultados porque el Ayuntamiento leonés ha incumplido con las cláusulas.

(A los contribuyentes) les da opción de tener una pensión y de acceder a créditos del Gobierno Federal, y todos estos beneficios no llegan a esos 150 mil comerciantes, porque el Municipio no está cumpliendo con esto. Como no están registrados, los 196 tianguis que hay en la ciudad, agarraron al que vende globos, elotes, papitas, a los ambulantes del Centro y dijeron que van hacer un operativo para registrar como a 30 mil, pero en el grupo de 196 tianguis son aproximadamente 100 mil comerciantes informales en la ciudad”, aseguró el experto.