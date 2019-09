Que abra Alcaldesa de Salamanca información de contratos.- Morena

Guanajuato.- La dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández, se pronunció porque la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, haga pública toda la información respecto a la asignación del contrato de 36 millones de pesos para luminarias y el arrendamiento de la camioneta blindada.

Se tiene que entregar la información, y la tiene que entregar no porque lo diga Morena o fulano, porque es pública, al momento que estamos manejando recursos públicos son del pueblo”, declaró.

AM publicó este lunes que en Salamanca asignaron sin licitar un contrato para lámparas led a una empresa de Hidalgo, Soluciones Móviles de Hidalgo S.A de C.V, cuya dueña despacha desde un local de celulares. A cambio recibió una Suburban blindada último modelo con valor de 3 millones de pesos.

La Alcaldesa respondió con un comunicado titulado “Ladran Sancho”, y dice que es mentira. Anota que la unidad está arrendada (sin decir a quién) y no reporta la dirección de la empresa de las luminarias.

Como en todo señalamiento de presuntas irregularidades se debe auditar y aclarar, dijo Alma Alcaraz.

Yo hablé con la Presidenta en cuanto empezaron a salir estos temas, me asegura que todo es correcto, el tema ya está en la Contraloría Municipal y en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). Esperamos los resultados de la Auditoría Superior y que no lo hagan con saña”, apuntó.

Coraje PAN y fuego amigo

Señaló que hay coraje del PAN e incluso fuego amigo por el control del poder en Salamanca.

Hay una serie de intereses que se conjugan, que tiene que ver con el coraje del PAN que haya salido un elemento y sea Alcaldesa por Morena, ya un tema de persecución política, y si le sumamos el tema del fuego amigo pues también creo que pudiera haber fuego amigo ahí, pudiera, no tengo la certeza. Y también hay que decirlo, el tema de la mujer empoderada en el estado no termina de ser digerido”.

Respecto a que un contrato de esa magnitud no haya sido licitado argumentando ser tema de seguridad, comentó: “Ese tema yo no quisiera entrar en materia ni a profundidad, sí quisiera que sean las autoridades las que juzguen al respecto, no tengo todos los elementos para decir esto es correcto o no”.

Cuestionó que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez aproveche el caso para hacer una declaración.

Da la impresión de tener un tinte político más que la sustancia. Abrimos lo de Bety, perfecto, y qué pasa con todos los casos que tenemos, el de (Juan Manuel) Oliva con Pastas Finas y el terreno para una refinería; Dimesa e Intercontinental (medicinas); la asignación a Grupo México (Libramiento Silao); hay muchos casos abiertos que nunca se han terminado de aclarar ni de sancionar”, lamentó Alma.

La Alcaldesa no es militante de Morena, anotó, pero, de probarse irregularidades, habría un deslinde.

