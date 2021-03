Que inviertan en salud y seguridad y no en el estadio, piden regidores de oposición

León, Guanajuato.- Los temas de salud, reactivación económica y seguridad son en los que el Gobierno del Estado debe invertir, no en la compra del Estadio León, señalaron regidores de oposición.

El alcalde Héctor López Santillana declaró hace unos días que pese a la intención del Gobierno Estatal de adquirir de manera conjunta los predios donde se ubica el Estadio León, el Municipio de León no tiene recursos necesarios para una operación de tal magnitud.

Según información publicada por AM, la compra de los terrenos donde se ubica el estadio costaría 735 millones de pesos.

Al respecto los regidores de oposición coincidieron en que el Municipio no puede participar en la compra del estadio porque hay prioridades que atender.

Aunque hubiese los recursos necesarios hay prioridades que debemos de atender como lo es la sanitaria, la reactivación económica y la seguridad... Comparto que el estadio debe de formar parte del Distrito León MX pero hoy no, hoy no es prioridad, no se puede", aseguró el regidor del PRI, Alfonso Orozco Aldrete.