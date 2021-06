Irapuato, Guanajuato-. “¡Lo único que exijo y pido, es mucha justicia! ¡El policía tiene que pagar, yo no quiero dinero! ¡Que pague por lo que hizo! ¡Le quitó la vida a mi hijo inocente!, exclamó Aracely Cortés Rivera, mamá de Christian.

Aracely asegura que fue el policía quien accionó el arma en contra de la gente; angustiada por su hijo que se encontraba entre las personas, relata que tuvo que mantener la calma y esperar a que sus hijos estuvieran bien.

“¡A mi y a mi pareja nos suben a una patrulla y nos tiran al piso! Uno de los polis se sube arriba de la banquita, con una mano se sujeta de un tubo y con la otra mano saca la pistola y empieza a tirar (...) yo solo escuchaba como caían como piedritas en la unidad, eran los casquillos.

Por otro lado, la supuesta expolicía ‘desapareció’, sacó todas sus cosas de dos casas que tiene en la zona, contaron los habitantes.

“Ella ya no vive aquí, ya sacaron todas sus cosas, el licenciado me dijo que ella también tiene que presentarse ante el Ministerio Público, también tiene responsabilidad porque ella trajo a las unidades y en todo participó, incluso se fue con ellos en la patrulla.

¡Yo no alcancé a escuchar que platicaban entre ellos, pues tontos no son! A mí solo la dueña del tinaco me dijo “Ay, negra, estoy hablando con los policías para que te bajen a ti”, pero ya no estaba hablándome como cuando llegó a la casa; en ese momento ya me hablaba con miedo y espantada. Yo le dije que no me bajaría porque sabía que el policía había disparado varias veces”, narró la mamá de Christian.