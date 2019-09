¿Qué pasará con el Seguro Popular? Exponen deficiente plan de AMLO

León.- “En salud pública no se debe de improvisar”, afirmó Pablo Kuri Morales, ex subsecretario de Salud Federal durante su conferencia 'La salud de la salud pública en México' que ofreció este miércoles ante autoridades y personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) en León.

El exfuncionario federal cuestionó el futuro de la salud pública en México ante la falta de un plan sectorial de salud y de claridad por parte del Gobierno Federal que planteó la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) con el fin de garantizar que hacia 2024 todos los mexicanos puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita.

Exponen crisis en salud pública

El Seguro Popular no es una institución, no hay hospitales de este sistema porque es un mecanismo de financiamiento para pagar atención que dan hospitales que están acreditados de acuerdo a los lineamientos que plantea la Secretaría de Salud”, declaró.

Asimismo, señaló que es importante reflexionar qué pasará con los hospitales del tercer nivel, con los programas de salud pública, con la COFEPRIS y con la coordinación con los estados en caso de que se concrete la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

Referente al panorama actual de salud pública del país, enlistó las crisis que ya se enfrentan como el cáncer infantil, el dengue, el desabasto de vacunas, el tamizaje neonatal, las diferencias con la industria farmacéutica y la distribución de medicamentos e insumos sin definición clara.

Igualmente, agregó que los principales retos y desafíos en materia de salud pública son la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI, la falta de personal, la formación de recursos humanos, la situación de pasantes y residentes internos, la infraestructura hospitalaria sin mantenimiento y la falta de un programa sectorial de salud y de programas específicos.

En cuanto a la organización del sistema de salud señaló que la atención primaria se debe de fortalecer debido a que ésta ha quedado relegada y los tomadores de decisiones en salud pública necesitan pensar en la población y sus entornos.

En este contexto, Kuri Morales indicó que el sistema de salud mexicano se caracteriza por ser complejo y segmentado con deficiencias y duplicidades, además de la falta de comunicación debido a que hay diferentes esquemas de beneficio y con una cantidad y calidad de recursos humanos insuficientes.

“Todo esto es información pública no estoy diciendo nada que sea una sorpresa, todo es público y conocido. Van a desaparecer el Seguro Popular, ¿y qué va a pasar?, pues no sabemos porque no se ha dicho con claridad. Vamos a ver qué pasa. No conozco los detalles de qué es lo que pretenden centralizar y es muy difícil dar una opinión informada, habría que conocer qué es lo que se está planteando”, recalcó.