‘¡Que renuncie!’: arremete Yeidckol contra Diego en visita a León

De campaña por la Presidencia de Morena Polevnsky arremetió contra el Gobernador por la violencia sin tregua.

Acusó que el gobernador Diego Sinhué Rodríguez “sólo está para cobrar” y que el anterior gobernador, Miguel Márquez, es quien toma decisiones.

Cuestionó la crisis de inseguridad que atraviesa actualmente Guanajuato.

León.- Ante el clima de inseguridad que se vive en la entidad, la candidata a la Presidencia nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, asegura que para las próximas elecciones van a borrar al PAN de Guanajuato.

No quedarán ni migajas”.

“El PAN lleva 30 años, lo mismo que llevaba en Baja California; el daño que ha hecho es desmedido; no sabemos porqué este señor (Diego Sinhue) aceptó ser Gobernador si no existe, no aparece, no da la cara”, expuso en conferencia de prensa en León, a donde acudió para hacer campaña a la dirigencia que será electa mediante encuesta.

Aseguró que el anterior gobernador, Miguel Márquez, tiene control sobre Diego.

Lo sigue manejando, sigue siendo el que la hace de Gobernador. ¿Sólo está para cobrar?, se me hace muy irresponsable porque la situación de inseguridad que tiene este estado es dramática”.

Añadió que en su paso por Jalisco comentó que en cuestión de inseguridad, si se comparan con Guanajuato, están mucho mejor, “porque nadie le gana a Guanajuato, que está en primer lugar, pero de inseguridad, en desapariciones, en matanzas, todo lo malo está aquí”.

El número de muertos que hay a diario en Guanajuato es inadmisible.¡Que renuncie!. Si este señor no puede que se vaya; debe ser un devoto de José Alfredo Jimenez, que dice que aquí la vida no vale nada; el desprecio por la vida es desmedido”, anotó.

Ante los medios de comunicación dijo que era “muy doloroso, e indignante, el grado de desgobierno que tiene este señor (Diego), y la forma también en la que trata a nuestras presidentas municipales, es una cosa de violencia de género desmedida”.

La Secretaria General de Morena dijo que tenía planeado hacer una marcha contra Diego, pero se atravesó la pandemia, no obstante se mantiene firme.

El Covid me ha roto los planes, pero no pienso quitar el dedo del renglón; lo que sí vamos a hacer es sacar a patadas al PAN de aquí, pensamos ganar todo”, subrayó en su visita a León.

MCMH