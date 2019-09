Que se castigue a Alcaldesa de Salamanca si es culpable.- Diego Sinhue

León.- Que se investigue y se castigue de ser cierto el presunto caso de corrupción en el que es señalada la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, expresó el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

No podemos perder ese número uno que tenemos como el Estado menos corrupto por cosas como éstas, entonces se tiene que castigar en caso de ser cierto, con todo el peso de la ley”, apuntó.

Esto luego de que AM publicara este lunes que la Alcaldesa dio sin licitar un contrato de lámparas LED por 36 millones de pesos a una empresa de Hidalgo, cuya propietaria atiende un negocio de celulares. Además de que recibió a cambio una camioneta con valor superior a los 3 millones de pesos.

Principios de Morena

“Sin duda los organismos tienen que revisarlo, lo tiene que revisar la Auditoría Superior del Estado, Transparencia. Se tendría que revisar, yo lo que pienso es que los organismos encargados de la transparencia puedan meterse a fondo al tema, a todos nos convienen que se aclaren las cosas”, indicó.

El mandatario estatal puntualizó que hay que revisar el origen del recurso que se utilizó, si es Municipal, Estatal o Federal.

“Para ver qué instancias tienen que revisarlo, pero bueno yo creo que de ser cierto, sería muy grave, ya estaría faltando a los principios de Morena, de no mentir, no robar y no traicionar”, declaró.

Estado no puede intervenir en compra

Finalmente dijo que el Estado no podría intervenir en la compra de luminarias LED que están haciendo los municipios de manera separada, pues ya lo había intentado el exgobernador, Miguel Márquez Márquez y no pudo.

“El Gobernador que lo intentó hacer así le fue, entonces mejor que ahí compre cada quien lo suyo. Tienen autonomía hacendaria los municipios, son autónomos, son municipios libres y soberanos de su hacienda pública, el artículo 115 es muy claro en que le toca a los municipios, son los servicios públicos, entonces yo tampoco puedo interferir en un tema que es municipal como es el alumbrado”, concluyó.

