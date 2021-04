Queda solo ‘mitad’ del Congreso local

Guanajuato, Gto.- La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado aprobó otras tres solicitudes de licencias a los diputados locales Ernesto Prieto Gallardo, de Morena; Guadalupe Guerrero Moreno, del PRI; y Jéssica Cabal Ceballos, legisladora sin partido.

Con ello suman ya 18 legisladores los que han solicitado licencia debido a que buscan nuevos cargos de elección popular; esto significa la mitad del Congreso local conformado por 36 diputados y solo quedan en funciones 18 propietarios de las curules.

El jueves pasado, el perredista Isidoro Bazaldúa Lugo también hizo una solitud de licencia; sin embargo, ésta no se incluyó entre los dictámenes presentados por la presidenta de la Comisión, Reyna Guadalupe Morales Reséndez.

De hecho, el diputado priísta José Huerta Aboytes cuestionó a su compañera sobre los motivos por los que no se incluyó la solicitud; sin embargo, ella no supo explicar las razones de tal omisión.

Actualmente tienen licencia vigente los diputados: Rolando Alcantár Rojas, Víctor Zanella Huerta, Katya Soto Escamilla, Cristina Márquez Alcalá, Martha Delgado Zárate, Noemí Márquez Márquez, Germán Cervantes Vega, Miguel Ángel Salim Alle, Paulo Bañuelos Rosales y Armando Rangel Hernández; todos del Partido Acción Nacional.

La mayoría de ellos comenzarán período de campañas electorales para buscar la elección consecutiva en sus cargos como diputados locales a excepción de Martha Delgado Zárate, quien busca ser síndica en el Ayuntamiento de Guanajuato; y Germán Cervantes Vega, quien anhela ser alcalde en Salvatierra.

En este listado también se contabiliza la licencia de Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien fue nombrada secretaria de Gobierno, luego de que Luis Ernesto Ayala Torres se separó del cargo para contender en la elección.

Otras licencias que surtieron efectos fueron las solicitadas por los diputados Israel Cabrera Barrón, quien buscará la alcaldía de la capital con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); y Claudia Silva Campos del PRD, quien busca ser alcaldesa en Acámbaro con el PAN.

Desde febrero pasado las diputadas panistas, Alejandra Gutiérrez Campos y Lorena Alfaro García, solicitaron licencia a sus cargos; la primera es la candidata del PAN a la presidencia municipal de León y la segunda aspira al mismo cargo pero en Irapuato.

Van siete diputados por la segunda vuelta

En Guanajuato quienes llegan a ser diputados pueden ocupar este cargo hasta por 12 años, ya que así lo establecen leyes locales y federales desde el 2015; por lo que actualmente siete de ellos van por la segunda vuelta.

Miguel Ángel Salim Alle, Rolando Alcántar Rojas, Cristina Márquez Alcalá, Katya Cristina Soto Escamilla, Noemí Márquez Márquez, Víctor Zanella Huerta y Armando Rangel Hernández son los diputados del PAN que van por tres años más para completar un ciclo de seis años en el poder.

“Por lo que hace a diputaciones locales, pueden ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos y hay una restricción: deben ser postulados por el mismo partido a menos que hubiesen renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato, explicó Sandra Prieto de León, consejera electoral.

En 2018, los diputados que pudieron repetir en el cargo fueron Libia Dennise García Muñoz Ledo y Jesús Oviedo Herrera (PAN); e Isidoro Bazaldúa Lugo, del PRD.

El artículo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales, relacionado con la Integración del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, señala que los diputados podrán ser reelectos hasta por 4 períodos consecutivos por ambos principios. Es decir, por votación o de forma directa como plurinominales.

La consejera explicó que esta disposición entró en vigor a partir de 2015 y que se estableció en la Constitución federal, por lo que los estados tuvieron que homologar sus normas en el mismo sentido, en este caso en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“A partir de ahí se genera una obligación a las entidades federativas, a través de sus Congreso locales de armonizar nuestras leyes y en Guanajuato se encuentra armonizadas desde aquella época”, finalizó.