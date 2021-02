Quema de combustóleo en Salamanca afecta la salud a corto y largo plazo

León, Guanajuato.- Como consecuencia de la quema de combustóleo en Salamanca en los últimos días, autoridades estatales de Salud reportaron un incremento en los casos de alergias, conjuntivitis y dermatitis.

El llamado a los salmatinos es a cuidar su salud y no ejercitarse en la calle y a no salir si no es necesario.

Incrementan alergias, conjuntivitis y dermatitis en Salamanca por quema de combustóleo. Foto: pxfuel.com

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez declaró que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) vigilancia epidemiológica en Salamanca como parte de un protocolo para atender esta crisis de contaminación.

"Tenemos una mesa de trabajo ya permanente con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Jurisdicción Sanitaria y la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, por parte de salud hay muchas personas involucradas en el proceso.”

El llamado a las personas es a que se cuiden, estamos haciendo vigilancia epidemiológica justamente de enfermedades respiratorias y hay un incremento de alergias, de conjuntivitis y de dermatitis", sostuvo.

Quema de combustóleo tiene otros efectos

Díaz Martínez señaló que hay otros efectos a largo plazo que se estarán monitoreando para conocer si tienen alguna relación con una enfermedad crónico degenerativa, por lo tanto parte de esta estrategia es la vigilancia epidemiológica que deben realizar todas las instituciones de Salud.

Añadió que en esta vigilancia que realiza la SSG también están involucrados el IMSS, el Issste, Pemex y el gobierno de Salamanca.

"El llamado también es a las autoridades que producen energía en esta ciudad tan importante en Guanajuato y a los ciudadanos porque no pueden hacer ejercicio, salir a la calle y desde luego que se incrementan las alergias en los niños y en las personas que ya tienen un antecedente.”

Estamos regresando a un escenario que no veíamos hace mucho tiempo en la ciudad de Salamanca", lamentó.

Para producir energía eléctrica para la zona occidente de México, la Central Termoeléctrica de Salamanca trabajó durante 11 días con combustóleo y gas natural.

AM