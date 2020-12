Quiere empresario ser candidato de Morena por alcaldía de León

León.- El empresario del transporte, Luis Ernesto Ruiz Guerrero, ya también alzó la mano para buscar ser el candidato de Morena para la Presidencia Municipal de León.

De 60 años de edad, oriundo de la colonia Bellavista, y con toda una vida dedicada al gremio del transporte, se dice dispuesto a competir por la postulación frente al otro aspirante a la misma candidatura, el abogado Jorge Marcelino Trejo Ortiz.

“Vemos con tristeza que León no ha tenido desarrollo, ni económico, ni social, ni político. Los grandes parques industriales están cada vez más cerca de Querétaro, las nuevas zonas habitacionales cada vez más cerca de Jalisco, y los planes de desarrollo urbano bajo los intereses de monopolios constructores cercanos al poder”, expone para AM desde su despacho en el piso 10 de la Torre Plaza 500.

Desde 1981 administra la empresa Transporte de Calidad para Empleados y Obreros (TCEO) que cuenta con 700 empleados y presencia en 20 estados.

No ha militado nunca en ningún partido político, tampoco ocupó cargos públicos, considera que tiene la experiencia y el entusiasmo para servir a su ciudad.

Se tiene que pecar por acción y no por omisión. No podemos criticar si no participamos, si no proponemos y ofrecemos alternativas al ciudadano.